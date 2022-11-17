Ударами по инфраструктуре Россия хочет склонить Украину к переговорам: реакция МИД
Недавно в Кремле сделали циничное заявление о массовых обстрелах Украины. В частности там признались, что таким образом Москва хочет склонить Киев к переговорам.
Представитель МИД Олег Николенко в комментарии 24 канала прокомментировал циничное заявление Кремля. Он подчеркнул, что Россия действует как страна-террорист.
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В МИД отреагировали на заявление Пескова
Дмитрий Песков признался, что Россия уничтожает украинскую критическую инфраструктуру, чтобы склонить Украину к переговорам. Также ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования. Россия действует как государство-террорист. Заявление Пескова должно открыть глаза некоторым странам, которые до сих пор верят, что Россия стремится к переговорам. Российскую агрессию разговорами не остановить. Ее можно остановить только системами ПВО, танками и РСЗО,
– сказал Николенко.
Напомним, что 17 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал массовую ракетную атаку России по Украине. В частности, он заявил, что Москва не виновата в том, что у большинства украинцев сейчас проблемы с электроэнергией.
Рупор Кремля продолжает врать о том, что Россия атакует лишь те объекты, которые "прямо или косвенно имеют отношение к ее военному потенциалу".
Он цинично убеждает в том, что отсутствие света и тепла во многих районах Украины – это последствия действий киевской власти, которая, в частности, отказывается от переговоров.
Зеленский предложил "формулу мира"
Владимир Зеленский во время своей речи на саммите G20 предложил украинскую формулу мира. В онлайн-речи глава государства назвал 10 пунктов, важных для нашего государства.
Россия отреагировала на обращение Зеленского и выпустила по Украине около 100 ракет. Враг вновь атаковал критическую инфраструктуру нашей страны.
К счастью, большинство ракет удалось сбить. В Воздушных силах ВСУ подчеркнули, что обстрел 15 ноября был самым масштабным именно по ударам по критической инфраструктуре нашей страны.
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