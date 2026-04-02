Россия атаковала баллистикой предприятие в Чернигове: есть погибший

Россияне нанесли удар по Чернигову баллистической ракетой. Целью атаки стало местное предприятие.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Что известно об атаке на Чернигов?

Информация о том, что враг нанес удар по Чернигову, появилась около 15:23. Известно, что россияне применили баллистику.

В преддверии Воздушные силы сообщали, что существует угроза применения баллистического вооружения, а в регионе объявили воздушную тревогу.

Впоследствии начальник МВА Брыжинский сообщил, что оккупанты нанесли удар по предприятию. В результате атаки повреждены хозяйственные помещения на предприятии. Предварительно, к сожалению, один человек погиб. Также девушка 17 лет травмирована в результате взрывной волны.

Напомним, что 29 марта россияне нанесли удар по критической инфраструктуре в Чернигове. Тогда город целый день находился под атакой вражеских беспилотников.

