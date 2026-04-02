Россия атаковала баллистикой предприятие в Чернигове: есть погибший
- Россия нанесла удар по Чернигову баллистической ракетой.
- В результате погиб один человек, а 17-летняя девушка получила травмы.
Россияне нанесли удар по Чернигову баллистической ракетой. Целью атаки стало местное предприятие.
Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
Смотрите также Враг атакует баллистикой, под угрозой – Киев: в каких регионах тревога
Что известно об атаке на Чернигов?
Информация о том, что враг нанес удар по Чернигову, появилась около 15:23. Известно, что россияне применили баллистику.
В преддверии Воздушные силы сообщали, что существует угроза применения баллистического вооружения, а в регионе объявили воздушную тревогу.
Впоследствии начальник МВА Брыжинский сообщил, что оккупанты нанесли удар по предприятию. В результате атаки повреждены хозяйственные помещения на предприятии. Предварительно, к сожалению, один человек погиб. Также девушка 17 лет травмирована в результате взрывной волны.
Напомним, что 29 марта россияне нанесли удар по критической инфраструктуре в Чернигове. Тогда город целый день находился под атакой вражеских беспилотников.
В каких городах сегодня раздались взрывы?
Одесса попала под атаку россиян. Известно, что в городе прогремели взрывы из-за удара двух ракет. Кроме того, с утра, 2 апреля, стало известно об ударе по портам в Одесской области.
Харьков также потерпел вражеский удар. Россияне с начала суток терроризируют город. Известно, что "Шахед" попал возле жилого дома в Харькове. В результате удара травмирована 61-летняя женщина. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.
Россия совершила более 10 атак на 3 района Днепропетровской области. Оккупанты использовали беспилотники и артиллерию. В результате обстрелов погиб один человек, двое ранены, среди них 12-летний мальчик в состоянии средней тяжести.
Вечером 1 апреля российские войска совершили атаку на Полтаву с помощью ударных беспилотников. В результате обстрела пострадали шесть человек, среди них – дети, также получили повреждения частные дома и хозяйственное сооружение.