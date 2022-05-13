Ударили из танка по дому, а людей закопали: ужасные кадры из освобожденного села на Харьковщине

С каждым днем мы видим все больше доказательств зверств, которые совершали русские военные. Так, в освобожденном от оккупантов селе Степанки зафиксировали очередные доказательства бесчеловечного поведения захватчиков.

В полиции показали, что после себя оставили российские военные в Степановке Харьковской области. Так, 11 мая на территории одного из домов обнаружили тела троих погибших гражданских.

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Оккупанты расстреляли в них из танка

Речь идет о трех погибших от российской агрессии: двух мужчинах, а также одной женщине. Кроме того, известно о том, что раненых мужчин захватчики силой вывезли в страну-агрессора.

Сегодня полиция вместе с Харьковской областной прокуратурой изъяла тела троих погибших с территории частного домовладения. Тела умерших направлены на судебно-медицинскую экспертизу в Харьков,

– отметил начальник территориального подразделения полиции Сергей Гугняк.

Сообщил о жертвах российской агрессии житель Степанков Денис. Он отметил, что увидел, как утром 27 марта оккупанты направили ствол танка по жилому дому и мирным его жителям.

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Мужчина добавил, что кто-то сказал, что необходимо прятаться в доме. После этого раздался выстрел, а за ним – автоматные очереди. Очевидец побежал из дома в сторону поля. И только когда все успокоилось, он вернулся и увидел раненых и погибших.

От выстрела российского танка погибла 30-летняя дочь Ольги Карпенко. Она едва сдерживала слезы, рассказывая, что произошло.

"Моя дочь умерла от осколочного ранения. Она мучилась почти сутки. Село было под полной оккупацией, поэтому скорая приехать не могла", – рассказала 52-летняя женщина.

После этого, добавила она, зеленый коридор ждали в течение пяти дней, но его не открыли. Так что тела пришлось похоронить на территории того же дома.

Оккупанты цинично расстреляли гражданских в Харьковской области / Фото пресс-служба Нацполиции

Она отметила, что двое раненых мужчин пытались эвакуировать в Харьков. Но русские захватчики помешали этому. Их несколько дней держали в сарае, конфисковали у них вещи и деньги, проводили допросы. И после этого мужчин увезли в Россию.

Появляется все больше улик циничных убийств

Накануне CNN показал жуткое видео. На нем можно увидеть весь цинизм русских военных. Они не только ворвались на территорию автосалона под Киевом, но и расстреляли его владельца и охранника. Причем сделали они это без всякого сожаления.

Сначала бойцы попросили у гражданских сигареты, после чего они разошлись. И в какой-то момент русские захватчики открыли огонь по мирным, стреляя им в спины. Владелец автосалона погиб на месте, а охранник – позже от потери крови.

Впоследствии стало известно о том, что одного из палачей-оккупантов удалось идентифицировать. Им является Дмитрий Лапшаков из Читы. Действия русского военно уже квалифицировали как военное преступление.

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