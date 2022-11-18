Ударили по инфраструктурному объекту: Россия в очередной раз атаковала Запорожье

Вечером 18 ноября Россия нанесла ракетные удары по Запорожью. Первый взрыв прогремел до объявления воздушной тревоги.

Вражеские ракеты повредили объект промышленной инфраструктуры города. Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух.

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Последствия вражеского обстрела

На месте удара уже работают все соответствующие службы. По состоянию на 23:16 в городе и области объявлен отбой воздушной тревоги.

Враг нанес ракетный удар по Запорожью. Поврежден объект промышленной инфраструктуры. На месте происшествия работают спасатели. Подробности через время. Берегите себя,

– написал Старух.

Под завалами могут находиться люди

Секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев сообщил, что в промышленный объект зафиксировано 5 попаданий. Под завалами могут находиться люди. На месте работают все службы.

Вражеские ракеты попали в один из объектов инфраструктуры. В настоящее время там зафиксировано 5 прилетов. В результате вражеской атаки возник пожар. Прямо сейчас под завалами могут находиться люди. Обычные мирные люди, которые просто были в то время на работе и не представляли абсолютно никакой угрозы для кремлевских прихвостней,

– сообщил Куртев.

Взрывы прозвучали до сигнала сирены

Местные телеграм-каналы сообщают, что взрывы были слышны за секунды до сигнала сирены. Суммарно в городе раздалось около 6 – 7 взрывов. Вероятно, оккупанты снова атаковали с помощью ракет С-300 с временно оккупированной территории Запорожской области.

Также, по свидетельствам местных жителей, в городе после атаки возник пожар. Вероятно, именно на месте попадания в упомянутый председателем ОВА объект.

Взрывы в Запорожье: смотрите видео

Россия обстреляла Вольнянск

Ночью 18 ноября россияне цинично атаковали город Вольнянск и попали в дом, в котором проживали 3 семьи. Суммарно – 10 человек. Все они, к сожалению, погибли. Среди жертв российского военного преступления было 3 детей.

Россия продолжает использовать ракетный террор против украинцев, разрушая гражданскую и критическую инфраструктуру, убивая мирных жителей и нанося ущерб энергетической системе нашей страны. Оккупанты только и могут, что воевать против гражданского населения, ведь сами же терпят поражение на фронте.

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Россия является страной-террористом, поэтому невозможно предсказать, куда враг запустит ракеты в следующий раз – в жилой дом, школу, больницу, подстанцию. Поэтому важно находиться в укрытии во время воздушной тревоги. Кроме того, невозможно предположить, куда упадут обломки вражеской ракеты после успешной работы ПВО.