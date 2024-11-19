Ударили по "маргарину": россияне жалуются, что Украина попала по Воронежу

Вечером 19 ноября территорию России атаковали беспилотники. Взрывы слышали в Воронеже и в Белгородской области. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко выложил соответствующие видео и лаконично написал: "В нескольких регионах России встречают БПЛА".

Смотрите также Мясорубка работает исправно: сколько россиян уже погибло в войне

Что известно о громких взрывах в Воронеже

Более пяти беспилотников ВСУ атаковали завод по производству майонеза и маргарина в Воронежской области. Произошла вспышка, никто не пострадал. Всех сотрудников эвакуировали,

– пишут российские СМИ.

Видео взрыва в Воронеже 19 ноября

Интересно, что губернатор области Александр Гусев убеждает: предприятие выпускает "только гражданскую продукцию". РосСМИ привели данные, что БПЛА посетили Евдаковский масложировой комбинат.

Еще паблики оккупантов утверждают, что "сразу после атаки на майонезное предприятие в Воронеже ВСУ ударили по заводу по производству йогуртов в городе Алексеевка Белгородской области". Другие пишут, что речь о заводе "ЭФКО" – производителя соусов.

Как и всегда, россияне снимают последствия попаданий (осторожно, в видео есть нецензурная лексика):

Российская ПВО якобы сбила несколько дронов, впрочем, на Белгородщине обломки повредили производственные помещения на территории предприятия. Поскольку была повреждена линия электропередач, то жители нескольких улиц остались без света.

Пользователи, которые снимают видео, традиционно забавно комментируют атаки. Они удивляются, что дроны летят быстро, и возмущаются, мол, дожились.