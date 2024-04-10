Ударили по складу с подгузниками и салфетками, "НАТО" не было: Филатов об обстреле Днепра

Россияне нанесли ракетный удар баллистикой по Днепру 10 апреля. На месте вражеского удара возник масштабный пожар. Есть разрушения на территории гражданского объекта.

Удар пришелся по складу с подгузниками и салфетками. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Днепра Бориса Филатова.

Смотрите также Россияне посреди дня запустили "Шахеды", тревогу объявили в Киеве

Куда попали россияне

Борис Филатов в 18:13 сообщил, что россияне нанесли баллистический удар по составу с подгузниками и салфетками.

Влупили ракетой по составу салфеток и памперсов. Поэтому так сильно горит. Никаких "офицеров НАТО" и "наемников". Я лично разговаривал с владельцем. Это – террор. Ничем неприкрыт террор… Они просто тупо бьют баллистикой по памперсам и детским площадкам,

– говорится в сообщении городского головы.

По его словам, еще никогда "сверхдержава" не выглядела так смешно и жалко.

Напомним, незадолго до этого глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак рассказал, что на месте вражеского удара возник масштабный пожар. Имеются разрушения на территории гражданского объекта.

Кроме вышеупомянутого, он сначала сообщил о трех пострадавших, а позже уточнил, что из-за ракетного удара по Днепру погиб 42-летний мужчина. Среди раненых 55-летняя женщина и мужчины 52-х лет. Все они находятся в состоянии средней тяжести.