Ударили по складу с подгузниками и салфетками, "НАТО" не было: Филатов об обстреле Днепра
- Россияне нанесли ракетный удар по складу с подгузниками и салфетками в Днепре, вызвав масштабный пожар.
- Городской голова Днепра Борис Филатов назвал это террором, отметив, что удар не имел никакой военной цели.
Россияне нанесли ракетный удар баллистикой по Днепру 10 апреля. На месте вражеского удара возник масштабный пожар. Есть разрушения на территории гражданского объекта.
Удар пришелся по складу с подгузниками и салфетками. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Днепра Бориса Филатова.
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Куда попали россияне
Борис Филатов в 18:13 сообщил, что россияне нанесли баллистический удар по составу с подгузниками и салфетками.
Влупили ракетой по составу салфеток и памперсов. Поэтому так сильно горит. Никаких "офицеров НАТО" и "наемников". Я лично разговаривал с владельцем. Это – террор. Ничем неприкрыт террор… Они просто тупо бьют баллистикой по памперсам и детским площадкам,
– говорится в сообщении городского головы.
По его словам, еще никогда "сверхдержава" не выглядела так смешно и жалко.
Напомним, незадолго до этого глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак рассказал, что на месте вражеского удара возник масштабный пожар. Имеются разрушения на территории гражданского объекта.
Кроме вышеупомянутого, он сначала сообщил о трех пострадавших, а позже уточнил, что из-за ракетного удара по Днепру погиб 42-летний мужчина. Среди раненых 55-летняя женщина и мужчины 52-х лет. Все они находятся в состоянии средней тяжести.