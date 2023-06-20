Ударили по военным и инфраструктурным объектам: каким было основное направление атаки россиян
Враг 20 июня запустил по территории Украины более 30 "Шахедов". Во время ночной атаки россияне атаковали военные и инфраструктурные объекты.
Предварительно сообщалось, что повреждение критической инфраструктуры зафиксировали во Львовской области. На месте вражеской атаки возник пожар.
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Основные направления ночной атаки
Враг запустил дроны-камикадзе с привычных северных и южных направлений – "Шахеды" взлетели в Брянской области и с восточного побережья Азовского моря. В общей сложности враг запустил 35 ударных дронов, 32 из которых – сбили украинские защитники. 30 "Шахедов" были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил, еще два – подразделениями Сухопутных войск.
Враг нацелился на военные и инфраструктурные объекты, поэтому противовоздушная оборона ночью работала в большинстве областей Украины. Однако основным направлением атаки иранских дронов была Киевская область. Только в этом регионе уничтожили более 20 вражеских беспилотников.
Ночная атака 20 июня: коротко
- Тревогу в Украине объявили около 00:00 и продолжалась она более 6 часов. Она распространялась по вектору движения вражеских беспилотников – от южных областей к Северу.
- О взрывах сообщалось в нескольких регионах, в частности – в Киевской и Львовской областях. Как сообщили впоследствии, причина взрывов – работа ПВО.
- Кроме того, ночью российские оккупанты нанесли удар по Запорожью баллистикой – ракетами "Искандер-М"/С-300. В результате попадания пострадало популярное место для отдыха.
- В результате ночных обстрелов во Львове несколько трамваев сменили маршруты. Трамвайные маршруты №3 и №9 сократили до Академии искусств, а трамвайный маршрут №4 едет по улице Городоцкой. Кроме того, сегодня на маршруты пустили меньше трамваев, чтобы не увеличивать трафик и не спровоцировать пробки.
- После ночной атаки в Киеве исчез свет в Соломенском и Святошинском районах. В ДТЭК "Киевские электросети" сообщили, что в некоторых районах зафиксированы аварийные отключения. Связано ли отключение с ночной атакой неизвестно, ведь причины выясняются.