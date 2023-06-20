Ударили по военным и инфраструктурным объектам: каким было основное направление атаки россиян

Враг 20 июня запустил по территории Украины более 30 "Шахедов". Во время ночной атаки россияне атаковали военные и инфраструктурные объекты.

Предварительно сообщалось, что повреждение критической инфраструктуры зафиксировали во Львовской области. На месте вражеской атаки возник пожар.

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Основные направления ночной атаки

Враг запустил дроны-камикадзе с привычных северных и южных направлений – "Шахеды" взлетели в Брянской области и с восточного побережья Азовского моря. В общей сложности враг запустил 35 ударных дронов, 32 из которых – сбили украинские защитники. 30 "Шахедов" были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил, еще два – подразделениями Сухопутных войск.

Враг нацелился на военные и инфраструктурные объекты, поэтому противовоздушная оборона ночью работала в большинстве областей Украины. Однако основным направлением атаки иранских дронов была Киевская область. Только в этом регионе уничтожили более 20 вражеских беспилотников.

Ночная атака 20 июня: коротко