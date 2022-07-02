Ударим по Крымскому мосту – в нужный момент и время, – Арестович

Если возникнет такая потребность, Вооруженные Силы Украины нанесут удар по Крымскому посту. Однако для этого нужно выбрать момент, когда уничтожение объекта нанесет максимальный ущерб России.

Такое заявление 1 июля сделал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его эфир в ютубе "Фейгин Live".

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В этой войне нет ограничений, – Арестович

Арестович отметил, что такая атака действительно возможна – на Крымский мост. Однако пока трудно говорить о каких-то конкретных планах войск Украины.

Сантиментов никто не ощущает. Надо будет – ударим по Крымскому мосту, в правильный момент, в нужное время. Не вопрос,

– сказал советник.

Он добавил, что пока у ВСУ якобы нет вооружения, которое бы технически могло нанести удар по переправе. "Но придет момент и... Дальше посмотрим. В этой войне уже давно нет никаких ограничений", – подытожил Арестович.

Почему говорили об атаке на Крымский мост

Поводом этого было событие, случившееся накануне. Над мостом в обед в этот же день появились огромные тучи дыма. В пропагандистских СМИ Кремля не могли определиться с причинами инцидента. Поэтому появилось сразу несколько причин, почему над Керченским мостом поднялся дым:

в управлении федеральных автомобильных дорог "Тамань" сообщили, что остановили движение якобы из-за ДТП;

российское МЧС сообщило, что задымление у Крымского моста связано с горением травы;

а вот гауляйтер Кремля в оккупированном Крыму Сергей Аксенов заявил, что это их силовики проводили какие-то учения.

Ранее – появился сайт с обратным отсчетом падения Крымского моста: смотрите видео