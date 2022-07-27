Рука не дрогнет подписать, – Данилов о возможных ударах ВСУ по военным объектам в россии

У украинской власти хватит политической воли для решения об уничтожении объектов на территории россии. Именно оттуда захватчики регулярно обстреливают нашу территорию.

Это подтверждает заявление президента, что Украина ответит территориям, откуда обстреливают нашу страну. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

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Если нужно нанести удары по территории россии, то рука не дрогнет подписать что-то, чтобы эти объекты были уничтожены,

– подчеркнул Данилов.

Большинство попаданий – в гражданские объекты

С 24 февраля аппарат Совета национальной безопасности ведет мониторинг всех событий. Известно обо всех обстрелах и ударах, которые россия совершала ракетами, самолетами или кораблями.

Данилов подчеркнул, что 74% попаданий россиян – в гражданские объекты. Это школы, больницы, торговые центры, дома культуры. Эти здания отнюдь не имеют отношения к военной инфраструктуре.

Кроме того, сейчас оккупанты используют ракеты, которые летят куда угодно. Поэтому секретарь СНБО еще раз напомнил, что крайне важно идти в укрытие во время тревоги.

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