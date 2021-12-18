Ударят морозы: синоптики предупредили о резком похолодании до -17

Синоптики прогнозируют в Украине резкое похолодание с 21 – 22 декабря. В частности, температура воздуха будет опускаться до -17 градусов.

Сейчас в Украине относительно тепло. Ночью температура воздуха максимально опускается до -4 градусов. В то же время уже с 21 декабря зима разыграется не на шутку.

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В частности, днем на востоке прогнозируют до -10 градусов и до -12 градусов ночью. В северных областях температура воздуха днем опустится до -11 градусов, ночью – до -12 градусов.

На Западе прогнозируют до -7 днем и до -10 ночью. В центральных областях прогнозируют днем до -8, ночью до -12.



Прогноз на 21 декабря / Укргидрометцентр

А уже 22 декабря существенное похолодание наступит на востоке страны. Морозные рекорды будут бить Харьковская, Донецкая и Луганские области. Там прогнозируют до -17 градусов.

В северных областях Украины обещают ночью до -16 и днем до -11. На Юге ночью температура воздуха опустится до -8, днем – до -4.



Прогноз на 22 декабря / Укргидрометцентр

В Карпатах прогнозируют снегопады

По состоянию на 18-19 декабря в Карпатах прогнозируют сильные снегопады. Людей призывают воздержаться от походов в горы.

Больше всего будет снежить в горах:

Львовской области,

Ивано-Франковской области,

на высокогорье Закарпатья.

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