Ударных группировок у врага нет, – Вениславский о возможности наступления в Харьковской области

Сейчас появляются сообщения о вероятности возобновления наступления российских оккупантов на Харьков. Такая вероятность существует, однако у захватчиков недостаточно сил в этом направлении.

Об этом 24 каналу сообщил народный депутат, представитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Он подчеркнул, что опасность наступления кафиров на Харьков, к сожалению, существует всегда.

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Цель российских оккупантов

По словам Вениславского, враг не покинул свои цели, которые он декларировал еще в начале войны с Украиной. В частности, целью России является уничтожение украинской государственности.

В то же время Харьков является одним из символов нашей страны, поскольку это вторая по количеству конгломерация в Украине. Именно поэтому неправильно говорить о том, что россияне оставили намерения завладеть этим городом.

Недостаточно сил врага

Впрочем, Вениславский подчеркнул, что после успешных контратаковочных действий украинских защитников и освобождения ими значительного количества населенных пунктов в восточной и северо-восточной части Харьковской области, говорить о том, что Россия вскоре может возобновить активные действия – не приходится.

Ударных группировок у врага нет. На Харьковщине есть только одна мощная группировка, которая намерена атаковать Славянск,

– заявил он.

Как отметил Вениславский, именно этому населенному пункту враг и уделяет первостепенное внимание. В то же время российские военные уже подтягивают резервы в город Изюм со стороны Купянска и Волчанска.

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"В направлении Славянска захватчики совершают активные действия, но сейчас они там успеха не имеют. Думаю, что вероятность возвращения атак на Харьков существует, но не очень велика», – подытожил Вениславский.

Вениславский рассказал о возможности наступления россиян в Харьковской области: смотрите видео



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