Генерал НАТО об ударах "Орешником": Европа должна иметь, чем сможет ответить

Россия в ноябре атаковала Украину модифицированной межконтинентальной ракетой "Орешник" и с тех пор угрожает новыми ударами. Генерал НАТО отреагировал на это.

Командующий НАТО по трансформации Пьер Вандье считает, что Альянс должен иметь в собственном арсенале дальнобойное вооружение, чтобы отвечать на угрозу новой российской гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Defense News.

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Европа должна отвечать

По его словам, Европа должна отвечать на такие удары России, ведь стабильность – это именно способность отвечать.

Если Россия имеет средства для удара по Европе на глубине 2 000 километров, вы должны быть способны ответить. Сдерживание – это способ оказать давление на врага до того, как он дойдет до вас,

– объяснил свою позицию Вандье.

Он считает, что враг должен думать о последствиях своих действий до того, как их совершит.

Генерал НАТО также убежден, что Европа не сможет решить проблему угрозы только путем создания оборонной системы, подобной "Железному куполу", ведь континент слишком большой.

Вандье также отметил, что за последние четыре – пять лет значительная часть механизмов обеспечения стабильности, которые разработали после завершения холодной войны, потеряли свою эффективность.