Видео успешной работы украинских защитников подразделение опубликовало на своей странице в фейсбуке.

Смотрите также Я бы не мог сидеть где-то в тылу, – интервью с бойцом "Азова" о мобилизации, работу с дронами и новые цели россиян в войне

Что известно об успешной работе "Азова" вблизи Мариуполя?

Подразделение 1-го корпуса НГУ "Азов" сообщает об усилении боевой активности в приграничных районах вокруг временно оккупированного Мариуполя. Приоритетом остается поражение логистических маршрутов российских войск, которые обеспечивают поставки техники, боеприпасов и личного состава.

По данным подразделения, украинские пилоты уже выполняют задачи по поражению целей в районах, приближенных к российской границе. В частности, речь идет об ударах на автодорогах Мариуполь – Таганрог и Мариуполь – Волноваха, которые используются оккупационными силами для перемещения ресурсов.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Стратегическая цель таких действий – осложнение и постепенное разрушение системы вражеского снабжения, которая обеспечивает группировку российских войск на оккупированных территориях. Также подразделение подчеркивает, что территория Украины должна быть полностью освобождена от присутствия российских войск, а безопасного тыла для оккупационных сил в Приазовье больше не будет существовать.

Территория Украины должна быть свободной от российских войск. Наиболее надежный путь к этому – перенести "санитарную зону" для вражеской логистики ближе к самой России и оккупированному Крыму,

– говорится в сообщении.

Успешная работа "Азова" по оккупантам вблизи Мариуполя: смотрите видео

Напомним, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в разговоре с 24 Каналом отмечал о том, что у россиян большие проблемы в Донецкой области из-за активного использования украинских дронов. Оккупанты вынуждены изменить логистику через село Урзуф у Мангусской общины Мариупольского района. Ведь уверены, что так смогут обойти украинские дроны.

Однако, Украина значительно усиливает дальность ударов по российским позициям и логистике, именно поэтому россияне вряд ли смогут сохранить свои позиции и уменьшить потери. Российские войска рассматривают возможность изменения логистических маршрутов, однако альтернативных путей для поставки горючего, вооружения и личного состава фактически не имеют. Он также отметил, что оккупанты пытаются скрывать военную технику, маскируя ее под гражданский транспорт.