Відео успішної роботи українських захисників підрозділ опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

Що відомо про успішну роботу "Азову" поблизу Маріуполя?

Підрозділ 1-го корпусу НГУ "Азов" повідомляє про посилення бойової активності у прикордонних районах навколо тимчасово окупованого Маріуполя. Пріоритетом залишається ураження логістичних маршрутів російських військ, які забезпечують постачання техніки, боєприпасів і особового складу.

За даними підрозділу, українські пілоти вже виконують завдання з ураження цілей у районах, наближених до російського кордону. Зокрема, йдеться про удари на автошляхах Маріуполь – Таганрог та Маріуполь – Волноваха, які використовуються окупаційними силами для переміщення ресурсів.

Стратегічна мета таких дій – ускладнення та поступове руйнування системи ворожого постачання, яка забезпечує угруповання російських військ на окупованих територіях. Також підрозділ підкреслює, що територія України має бути повністю звільнена від присутності російських військ, а безпечного тилу для окупаційних сил у Приазов'ї більше не існуватиме.

Територія України має бути вільною від російських військ. Найбільш надійний шлях до цього – перенести "санітарну зону" для ворожої логістики ближче до самої Росії і окупованого Криму,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у розмові з 24 Каналом зазначав про те, що у росіян великі проблеми на Донеччині через активне використання українських дронів. Окупанти змушені змінити логістику через село Урзуф у Мангуської громади Маріупольського району. Адже впевнені, що так зможуть оминути українські дрони.

Проте, Україна значно посилює дальність ударів по російських позиціях та логістиці, саме тому росіяни навряд чи зможуть зберегти свої позиції та зменшити втрати. Російські війська розглядають можливість зміни логістичних маршрутів, однак альтернативних шляхів для постачання пального, озброєння та особового складу фактично не мають. Він також зазначив, що окупанти намагаються приховувати військову техніку, маскуючи її під цивільний транспорт.