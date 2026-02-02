Почему трудно сбивать баллистику: в Воздушных силах назвали 2 проблемы
- Юрий Игнат назвал 2 проблемы со сбиванием баллистики.
- Сейчас россияне используют больше именно баллистических ракет.
Россияне пытаются делать свои удары по Украине более эффективными. В частности, для этого задействуют баллистику. В Воздушных силах рассказали, насколько трудно сбивать баллистические ракеты и как враг усложняет работу нашей ПВО.
Почему баллистику трудно сбивать?
По словам начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрия Игната, в 2025 году значительно вырос коэффициент применения баллистических ракет, если сравнить их с крылатыми ракетами.
Это обусловлено тем, что баллистику может сбивать только система Patriot,
– объяснил военный.
Игнат рассказал, что в течение прошлых лет оккупанты использовали больше ракет в комбинированных ударах. Позже "стало значительно больше дронов, а с 2025 года стало больше именно баллистики".
Он привел пример Киева. Россияне атакуют столицу с разных направлений: с юга могут лететь крылатые ракеты "Калибр", выпущенные с Черного моря, с востока – Х-101, выпущенные со стратегической авиации, а с севера (Брянская, Курская, Белгородская области) бьют баллистическими ракетами. К этому добавляются и БпЛА.
Скажем, на Киев летят все эти средства. И представьте себе систему Patriot, когда она работает против баллистики. Ее радар смотрит в одну сторону, и он вынужден перехватить ту баллистическую ракету или ракеты, а их может быть 10 и более. А с другой стороны тем временем в его направлении "за воротничок" летят крылатые ракеты и "Шахеды". Поэтому для защиты крупных городов нужна не одна система, и сам Patriot нужно защищать,
– пояснил Юрий Игнат.
Кроме этого, есть и другая сложность. "Искандер-М", который является баллистической ракетой, опускается на цель почти вертикально на огромной скорости. Система Patriot автоматически определяет точку "встречи" зенитной ракеты и вражеской баллистики.
"Patriot может работать по баллистике в радиусе 25 километров, по крылатым ракетам или самолетам – до 150, если есть радиолокационная видимость. Итак, берем для баллистики – 25 километров. И нужно в те короткие секунды, когда ракета входит в зону поражения комплекса Patriot, обнаружить цель и вычислить точку схода зенитной ракеты Patriot с вражеской ракетой", – проинформировал Игнат.
Но "Искандер-М" умеет маневрировать, поэтому Patriot трудно определить эту точку схода. Эту проблему озвучивали партнерам еще более года назад.
Какими были последние удары по Украине?
- В ночь на 2 февраля россияне выпустили "Искандер-М" и 171 ударный БпЛА. В Воздушных силах сообщили, что было сбито 157 дронов.
- Согласно сообщению ДТЭК, оккупанты дважды за сутки атаковали угольное предприятие на Днепропетровщине. Были повреждены административные здания.
- Ночью серия взрывов прогремела в Черкассах и на Черкасщине. Как рассказала местная власть, есть четверо травмированных, но они не в тяжелом состоянии.
- В Запорожской области атакована железная дорога, поврежден тепловоз. Днем 2 февраля враг ударил по частному дому в самом Запорожье.
- В Харькове днем был удар по рынку, уже известно о двух пострадавших. Судя по всему, оккупанты атаковали с помощью дрона.