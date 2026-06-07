Есть определенные решения: как дронам 3 армейского корпуса удается долетать до Донецка и Луганска

Успешные удары украинских дронов по Донецку и Луганску стали возможными благодаря единой системе применения БпЛА. Вторым ключевым фактором является постоянное технологическое совершенствование аппаратов.

Заместитель командира 3 армейского корпуса Максим Жорин объяснил 24 Каналу, что с продвижением войск операторы будут залетать еще глубже.

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Почему противнику становится сложнее вести бои против ВСУ?

По словам военного, есть 2 фактора успеха. Первый заключается в том, что Андрей Билецкий ввел в корпусе единую систему применения дронов, что позволяет достичь более высокой эффективности.

Подразделения, которые к ним заходили, почти сразу благодаря внедрению этой системы вдвое улучшали свой результат и снижали потери бортов.

Второй – это технологические решения по усовершенствованию дронов. Отдельно в корпусе действуют команды, которым дают возможность реализовывать инициативы в сфере технических решений. После чего делают обязательный анализ полета.

Если этот полет был эффективен, то решение сразу масштабируют на другие подразделения. Поэтому чем дальше мы залетаем, тем сложнее противнику вообще там существовать и управлять боем. Мы будем пытаться приближаться к Извареному, давая возможность нашим операторам залетать еще дальше,

– сказал Жорин.

Почему новые технологии дронов дают ВСУ преимущество на фронте: смотрите в видео

Что еще известно об атаках украинских дронов по России?

В оккупированном Севастополе прогремели взрывы, вызванные работой систем ПВО. Местные телеграмм-каналы сообщили о появлении дронов в нескольких районах города, а саму атаку подтвердил так называемый губернатор Михаил Развожаев.

Согласно заявлениям российских военных, по меньшей мере 2 БпЛА были сбиты вблизи парка Победы. Кроме того, сообщают о фиксации воздушных целей над акваторией моря, которые держали курс в направлении Севастополя.