Удары россиян по дамбам не смогут остановить наступление ВСУ, – разведка Британии

Российские оккупанты наносят удары по дамбам, надеясь затопить украинских военных. Однако разведка Великобритании считает, что замысел захватчиков – провальный.

Почему оккупанты не помешают ВСУ ударами по дамбам

21 и 22 сентября путинские солдаты ударили по Печенежской дамбе на реке Северский Донец. Британские разведчики считают, что враг использовал баллистические ракеты малой дальности, или же аналогичное оружие.

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Украинские силы продвигаются дальше по течению обеих рек. Поскольку российские командиры все больше обеспокоены своими оперативными неудачами, они, вероятно, пытаются поразить шлюзы дамб, чтобы затопить украинские военные пункты пропуска,

– рассказали в разведке.

При этом в Великобритании считают, что эти атаки вряд ли вызвали существенные препятствия украинским военным. Ведь между поврежденными дамбами и зонами боевых действий есть существенное расстояние.

Что происходит на фронте: последние новости

В течение 23 сентября наши защитники отбили вражеские наступления около 10 населенных пунктов. Речь идет о Спорном, Соледаре, Бахмутском, Одрадовке, Курдюмовке, Зайцеве, Майорском, Каменке, Авдеевке и Опытном.

Значительные потери врагу нанесли силы Противовоздушной обороны. Они уничтожили самолет, вертолет и 8 дронов россиян. В то же время ракетные подразделения и артиллерия поразили 6 пунктов управления, более 20 районов сосредоточения живой силы и техники россиян, 3 позиции ПВО и 4 склада с боеприпасами.

По состоянию на утро 24 сентября потери российской армии составляют 56 300 бойцов. Только за сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали 240 вражеских бойцов, 8 танков, 11 боевых бронированных машин, 6 артиллерийских систем, РСЗО, самолет, вертолет, 6 дронов, а также 22 единицы автомобильной техники.

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