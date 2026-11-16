Удар на 3 000 километров: Тимочко заявил о систематическом уничтожении нефтепереработки России

Силы обороны Украины вывели из строя более 40 % нефтеперерабатывающей отрасли России, нанеся удары на расстояние до 3 000 километров. Такие атаки лишают агрессора средств на войну и вскоре будут усилены действиями отечественных ракет.

О планомерном уничтожении вражеской инфраструктуры рассказал глава Рады резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала.

Уже не рекорд, а системная дальность

Комментируя атаку украинских беспилотников на нефтебазу в городе Азов Ростовской области, он подчеркнул стратегический характер подобных специальных операций. Уничтожение объектов переработки постепенно лишает противника главного финансового потока для ведения боевых действий.

Военный обратил внимание на то, что нефтепереработка является ключевой бюджетнообразующей сферой экономики противника. Именно с этих доходов агрессор полностью финансирует вооруженную агрессию.

Собственный источник поступлений в российский бюджет необходимо уничтожать, и его будут уничтожать. По разным данным, более 40 % всей нефтеперерабатывающей отрасли России так или иначе повреждено или вообще непригодно для использования,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Важным успехом сил безопасности также стало кардинальное увеличение радиуса поражения отечественных дронов. Если раньше единичные удары на сверхдальные дистанции считались рекордами, то сегодня это стало регулярной боевой работой.

Увеличивается зона поражения: уже 3 000 километров стало не рекордным, а системным расстоянием, на которое мы начинаем поражать российские объекты дронами. Это еще не заработала в полную силу ракетная составляющая,

– отметил председатель Рады резервистов.

По его словам, вскоре о себе громко заявит и отечественная баллистика, которая имеет существенное преимущество перед беспилотниками благодаря значительно большей массе боевой части.

Иван Тимочко о уничтожении нефтеперерабатывающей инфраструктуры России: видео

Истощение логистики оккупантов

К слову, ранее военные аналитики отмечали, что украинские беспилотники изменили подход к выполнению задач, вызывая " до 15 очагов пожаров " на каждом предприятии.