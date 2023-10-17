Почему удары по аэродромам Бердянска и Луганска важны: Игнат объяснил тактику врага
Поражение аэродромов врага важно, ведь там базируются вертолеты, работающие близко к линии фронта, которые с помощью противотанковых управляемых ракет могут поражать военную технику украинских сил.
Об этом заявил в эфире Радио Свобода спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат комментируя информацию про удары по аэродромам противника в Луганске и Бердянске, информирует 24 Канал.
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Что, как и чем было поражено, я не имею возможности вам об этом говорить. Но в конце концов поражение такой техники как вертолеты противника, которые он использует – Ка-52, Ми-24 – безусловно, это хорошо для нас,
– отметил Юрий Игнат.
Однако объяснил, что вертолеты вместе с тактической авиацией противник постоянно использует против нас на фронте и на передней линии.
Почему поражения авиабаз важны
"Враг пытается вертолеты держать поближе к линии боевого столкновения, как это было в Чернобаевке. И здесь Луганск, Бердянск это непосредственно недалеко от линии фронта. К сожалению, у оккупантов вертолетная техника более современная", – добавил спикер.
По словам Игната, вертолеты работают постоянно 10+ километров от линии боевого столкновения. Поэтому поражение такой техники вполне важно для нас.
В России назвали атаку одной из самых серьезных за время войны
Российские военкоры уже пишут, что атака близ Бердянска была одной из самых серьезных за время полномасштабного вторжения. В частности, телеграмма-каналы сообщают, что по аэродрому запустили по меньшей мере 40 ракет, среди которых кассетные.
При этом оккупационные власти Бердянска хоть и признали ночную атаку на аэродром, но утверждают, что российские ПВО "успешно сбили" ракеты на подлетах.
Что известно об успешных ударах
- Сегодня утром, 17 октября, Генштаб ВСУ сообщил, что подразделения украинских ракетных войск поразили два российских вертолета на посадочных площадках, состав боеприпасов и артиллерийское средство российских войск. Больше деталей в Генштабе не сообщили.
- В то же время Центр стратегических коммуникаций уточнил, что украинские войска нанесли успешные удары по вертолётам и оборудованию аэродромов оккупационных войск в Луганске и Бердянске.