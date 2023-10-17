Почему удары по аэродромам Бердянска и Луганска важны: Игнат объяснил тактику врага

Поражение аэродромов врага важно, ведь там базируются вертолеты, работающие близко к линии фронта, которые с помощью противотанковых управляемых ракет могут поражать военную технику украинских сил.

Об этом заявил в эфире Радио Свобода спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат комментируя информацию про удары по аэродромам противника в Луганске и Бердянске, информирует 24 Канал.

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Что, как и чем было поражено, я не имею возможности вам об этом говорить. Но в конце концов поражение такой техники как вертолеты противника, которые он использует – Ка-52, Ми-24 – безусловно, это хорошо для нас,

– отметил Юрий Игнат.

Однако объяснил, что вертолеты вместе с тактической авиацией противник постоянно использует против нас на фронте и на передней линии.

Почему поражения авиабаз важны

"Враг пытается вертолеты держать поближе к линии боевого столкновения, как это было в Чернобаевке. И здесь Луганск, Бердянск это непосредственно недалеко от линии фронта. К сожалению, у оккупантов вертолетная техника более современная", – добавил спикер.

По словам Игната, вертолеты работают постоянно 10+ километров от линии боевого столкновения. Поэтому поражение такой техники вполне важно для нас.

В России назвали атаку одной из самых серьезных за время войны

Российские военкоры уже пишут, что атака близ Бердянска была одной из самых серьезных за время полномасштабного вторжения. В частности, телеграмма-каналы сообщают, что по аэродрому запустили по меньшей мере 40 ракет, среди которых кассетные.

При этом оккупационные власти Бердянска хоть и признали ночную атаку на аэродром, но утверждают, что российские ПВО "успешно сбили" ракеты на подлетах.

Что известно об успешных ударах