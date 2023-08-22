Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневной сводке с фронта на 24 Канале заметил, что россияне способны разве что латать те воздушные суда, которые у них остались. В то же время производить новые, например Ту-23М3, что были обезврежены – враг не может.
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Оккупанты не смогут защитить свои аэродромы
Так, на российских авиабазах "Сольцы" и "Шайковка" располагались бомбардировщики Ту-23М3, являющиеся носителями ракет Х-22. Эти старые ракеты наносят много вреда гражданскому населению нашего государства. К сожалению, силы ПВО не способны перехватить их в воздухе.
Враг же начал использовать запасной аэродром "Моздок" на Кавказе. Впрочем, оккупанты не смогут защитить все свои аэродромы.
Для того чтобы прикрыть все аэродромы, россиянам нужно все бросить и выпускать только ЗРК 20 – 30 лет. Тогда они, возможно, сделают их в таком количестве, чтобы прикрыть все аэродромы России,
– объяснил полковник запаса ВСУ.
За неимением ЗРК враг начал устанавливать так называемые посты наблюдения, чтобы как-то защищать каждый свой самолет. Однако, по мнению Свитана, обойти такие посты достаточно легко, ведь на них стоят россияне. Так что вероятнее всего, часть Ту-22М3 будет сожжена.
Военная сводка Романа Свитана: смотрите видео
Враг не сможет восстановить авиапарк
По словам Свитана, захватчики уже не могут производить ни Ту-22, ни Ту-95. Они пытались наладить производство Ту-160, но и здесь у них видно ничего не вышло.
Максимум, что может сейчас враг – разукомплектовывать самолеты, уже непригодные к использованию и их средствами восстанавливать те суда, которые еще способны выполнять боевые задания.
Эта тема уже полностью закрыта, россияне ее уже не запустят. То есть дальней стратегической авиации у них уже не будет – не восстановятся,
– сказал летчик-инструктор.
Итак, каждый самолет, который был выведен из строя – это невосполнимая потеря для российского оккупационного войска.
"НЛО" в небе Москвы
Но не только на российских аэродромах громко. Не спокойно и в "сердце" страны-агрессора – Москве. В столицу России все чаще залетают неизвестные беспилотники. А россияне вынуждены закрывать воздушное пространство.
Дроны залетают на территорию Москвы и области чуть ли не каждую ночь волнами. По мнению Свитана, это делается не для психологического эффекта, а для выполнения боевых задач. Так, дроны вполне могут обезвреживать разведывательные военные объекты.
"А россиянам из-за протокола безопасности приходится "приседать", – заметил военный эксперт.
Что известно о "хлопке" в России
- Ночью 22 августа на территории Московской области снова раздавались взрывы. В результате визита дронов в Россию есть повреждения в одном из многоэтажных домов.
- 21 августа было громко на авиабазе российских захватчиков "Шайковка". Россияне заявляли о якобы упавшем ударном беспилотнике. Жертв вроде бы нет, но вот повреждения получил самолет, который якобы не используется.
- 19 августа беспилотник атаковал аэродром в Сольцах в Новгородской области. Как следствие – минус один вражеский Ту-22М3. В Минобороны Британии заявили, что эта ситуация заставляет вообще сомневаться в способности России защитить свои стратегические объекты.