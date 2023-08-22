Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан в щоденному зведенні з фронту на 24 Каналі зауважив, що росіяни здатні хіба латати ті повітряні судна, що у них ще лишилися. Водночас виробляти нові, як-от Ту-23М3, що були знешкоджені, – ворог не може.

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Окупанти не зможуть захистити свої аеродроми

Так, на російських авіабазах "Сольці" та "Шайковка" розташовувалися бомбардувальники Ту-23М3, які є носіями ракет Х-22. Ці старі ракети завдають багато шкоди цивільному населенню нашої держави. На жаль, сили ППО не здатні перехопити їх у повітрі.

Натомість ворог почав використовувати запасний аеродром "Моздок" на Кавказі. Утім, окупанти не зможуть захистити усі свої аеродроми.

Для того, щоб прикрити усі аеродроми росіянам треба все кинути й випускати лише ЗРК 20 – 30 років. Тоді вони, можливо, зроблять їх у такій кількості, щоб прикрити усі аеродроми Росії,

– пояснив полковник запасу ЗСУ.

Через брак ЗРК ворог почав встановлювати так звані пости спостереження, щоб якось захищати кожен свій літак. Однак, на думку Світана, обійти такі пости досить легко, адже стоять на них росіяни. Тож найімовірніше, що частина Ту-22М3 буде спалена.

Військове зведення Романа Світана: дивіться відео

Ворог не зможе відновити авіапарк

За словами Світана, загарбники вже не можуть виготовляти ані Ту-22, ані Ту-95. Вони намагалися налагодити виробництво Ту-160, але й тут у них видно нічого не вийшло.

Максимум, що може зараз ворог – розкомплектовувати літаки, що вже непридатні до використання та їх коштом відновлювати ті судна, що ще здатні виконувати бойові завдання.

Ця тема вже повністю закрита, росіяни вже її не запустять. Тобто дальньої стратегічної авіації у них вже не буде – не відновляться,

– сказав льотчик-інструктор.

Отже, кожен літак, який був виведений з ладу – це непоправна втрата для російського окупаційного війська.

"НЛО" у небі Москви

Та не лише на російських аеродромах гучно. Не спокійно і в "серці" країни-агресорки – Москві. До столиці Росії дедалі частіше залітають невідомі безпілотники. А росіяни змушені закривати повітряний простір.

Дрони залітають на територію Москви та області ледь не щоночі хвилями. На думку Світана, це робиться не для психологічного ефекту, а саме для виконання бойових задач. Так, дрони цілком можуть знешкоджувати розвідувальних військових об'єктів.

"А росіянам через протокол безпеки доводиться "присідати", – зауважив військовий експерт.

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