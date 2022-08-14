Взрывы очень мощные, – Хлань об "инциденте" возле Антоновского моста

Жители Херсона сообщили об очередных взрывах в районе Антоновского моста. Вероятно, ВСУ продолжают доставлять хлопоты российским оккупантам.

Захватчики понемногу перебазовываются на левобережье, ведь понимают, что в Херсонской области им не задержаться. Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ТрО, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

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Вчера действительно были мощные взрывы в районе Антоновского моста,

– подтвердил информацию Хлань.

Никаких шансов

По словам Хланя, оккупанты пытаются наладить автомобильный мост. Они не могут перебрасывать ни технику, ни вооружение.

Хлань объяснил, что на Каховской дамбе есть две автомобильные и одна железная дороги. Сначала там была уничтожена автомобильная дорога в районе шлюза, а недавно окончательно разрушили автодорогу, которая проходит поверх дамбы возле железнодорожного сообщения.

На сегодня все транспортные артерии обезврежены. оккупанты не могут поставлять оружие, технику и продовольствие. Они в определенной ловушке, ведь они не смогут даже прокормить людей, которых они перебросили на правый берег поближе к линии фронта,

– заметил он.

У оккупантов осталось немного времени

Сообщается, что руководящий состав россиян понемногу перебазируется на левобережье. Они переносят свои штабы и командные пункты.

Единственное, что у них осталось – возможность увезти живую силу автомобильными мостами. Как говорится, сделать "жест доброй воли,

– подчеркнул Хлань.

Починить Антоновский мост не удалось

россияне активно работали над восстановлением Антоновского моста, даже привлекали крымских специалистов. На прошлой неделе оккупанты должны были торжественно открыть объект.

Благодаря нашим точным и хирургическим попаданиям все попытки его починить провалились. Сегодня ночью, я думаю, наши ВСУ внесли небольшую корректировку в планы оккупантов. Огневой контроль транспортных артерий стал решающим элементом перелома хода военных действий в Херсонской области,

– резюмировал Хлань.

Более того, специалисты и международные институты считают, что следующие две недели могут стать решающими на южном фронте. Речь идет об освобождении Херсона и правобережной части Херсонщины.

Ситуация на Юге: последние новости

Ночь с 13 на 14 августа оказалась достаточно плодотворной для ВСУ. Так, ракетно-артиллерийские подразделения ликвидировали 9 россиян, танк Т-72, самоходную артустановку и боевую машину десанта.

Кроме этого, нанесли очередной удар по Антоновскому мосту. Теперь россияне совсем не смогут по нему ничего транспортировать.

Украинские бойцы активно работают над освобождением Херсона. По мнению военного обозревателя Александра Коваленко, до конца 2022 года им удастся вернуть хотя бы правый берег Херсонщины.

Следующие две недели будут решающими: смотрите видео