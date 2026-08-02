В Харькове и Сумах вражеские дроны поразили АЗС: каковы последствия и есть ли пострадавшие

Российские оккупанты продолжают наносить удары по Украине с помощью дронов. Враг совершил атаку на АЗС в Сумской и Харьковской областях.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Что известно о российской атаке?

Терехов сообщил, что около 22:59 российские военные нанесли удар с помощью беспилотника по АЗС в Киевском районе Харькова.

В результате атаки на месте вспыхнул пожар. Терехов подчеркнул, что все соответствующие службы в настоящее время работают на месте.

Также наблюдатели сообщили, что около 22:18 в Сумской области раздались взрывы. Было зафиксировано попадание российского БПЛА по АЗС.

Впоследствии в ВВС ВСУ сообщили, что в 23:29 вражеские беспилотники начали залетать в Сумскую область.

Обращаем внимание: Россия усиливает давление на большие города, в частности Днепр, Запорожье, Харьков, при этом осуществляя атаки на автозаправочные станции. Такие удары противника являются болезненными и опасными.

Военный эксперт Сергей Грабский заявил, что АЗС по сути являются источником поступления средств в госбюджет. Уничтожая заправку, противник лишает Украину финансов.

Он подчеркнул, что после повреждения частных АЗС в результате атаки руководство заправок должно искать средства для восстановления объекта.

Сделать это, по его словам, оно может путем повышения цен на топливо, а это уже бьет по кошелькам украинских водителей.