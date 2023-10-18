Израильский журналист Цви Зильбер рассказал 24 Канала, что сегодня состоялась пресс-конференция, на которой Израиль продемонстрировал доказательства того, что не наносил ударов по больнице в Секторе Газы.

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ХАМАС доверия нет

Израильские военные в качестве доказательства показали соответствующие видеозаписи аэросъемки и заверили, что имеют спутниковые снимки.

Израиль провел расследование и пришел к выводу, что по больнице стреляли сами террористы,

– подчеркнул журналист.

Кроме того, опубликован перехваченный разговор между террористами, говорящими о том, что по больнице стрелял "Исламский джихад".

К тому же ракета попала не в здание больницы, а в стоянку рядом с ней, где начали детонировать бензобаки автомобилей.

"Также там нет воронки, которая должна появиться в случае, если бы Израиль действительно применил бомбу. А потому непонятно, откуда такое большое количество жертв и столь значительные разрушения. Никто этого не может проверить, а ХАМАС доверия нет", – подчеркнул Зильбер.

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Трудно конкурировать с пропагандой

Поэтому президент США Джозеф Байден во время своего визита в Израиль заявил, что судя по материалам, которые он имеет, удары по больнице ЦАХАЛ не наносил.

Известно, что из примерно 4500 ракет, которыми ХАМАС обстреливал территорию Израиля, 10% либо взорвались на взлете, либо упали на территории Сектора Газы. Ведь ХАМАС производит эти ракеты в полукустарных условиях.

Также "Исламский джихад" ранее сообщал, что якобы у них новая ракета, которая может долететь до Хайфы. Они выложили соответствующее видео ее запуска. А уже через несколько минут появилась информация о попадании в больницу Аль-Ахли. Есть предположение, что в нее попала именно эта ракета,

– отметил журналист.

Тем не менее ХАМАС решил обвинить в ударе Израиль, чтобы отвести подозрение от себя.

Израилю сложно конкурировать с пропагандой ХАМАС, ведь у него миллиард мусульман по всему миру, есть аффилированные СМИ, есть те, кто репостит пропаганду в соцсетях. К тому же, по словам Цви Зильбера, это не первая и не последняя попытка палестинцев создать фейки с целью обвинить Израиль.

Обратите внимание! Президент США Джозеф Байден 18 октября прибыл в Израиль, и во время пресс-конференции с Беньямином Нетаньяху заявил, что обстрел больницы в Секторе Газа его глубоко огорчил и возмутил. В то же время он отметил, что на основе информации, которую он имеет, атаку осуществила "другая команда", а не Израиль.

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