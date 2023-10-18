Ізраїльський журналіст Цві Зільбер розповів 24 Каналу, що сьогодні відбулась пресконференція, на якій Ізраїль продемонстрував докази того, що не завдавав ударів по лікарні в Секторі Гази.

Дивіться також Що таке Сектор Гази, кому належить і що там чекає на Ізраїль після наземного вторгнення

ХАМАС довіри немає

Ізраїльські військові як доказ показали відповідні відеозаписи аерозйомку та запевнили, що мають супутникові знімки.

Ізраїль провів розслідування та дійшов висновку, що по лікарні стріляли самі терористи,

– наголосив журналіст.

Крім того, опублікована перехоплена розмова між терористами, які говорять про те, що по лікарні стріляв "Ісламський джихад".

До того ж ракета влучила не в будівлю лікарні, а в стоянку поряд з нею, де почали детонувати бензобаки автівок.

"Також там немає вирви, яка мала б з'явитись у випадку, якби Ізраїль дійсно застосував бомбу. А тому незрозуміло, звідки така велика кількість жертв та такі значні руйнування. Ніхто цього не може перевірити, а ХАМАС довіри немає", – підкреслив Зільбер.

Як Ізраїль спростовує звинувачення ХАМАС щодо причетності до удару по лікарні Аль-Ахлі: дивіться відео

Важко конкурувати з пропагандою

Тому президент США Джозеф Байден під час свого візиту до Ізраїля, заявив, що судячи з матеріалів, які він має, удари по лікарні ЦАХАЛ не завдавав.

Відомо, що з приблизно 4500 ракет, якими ХАМАС обстрілював територію Ізраїля, 10% або вибухнули на злеті, або впали на території Сектору Гази. Адже ХАМАС виготовляє ці ракети у напівкустарних умовах.

Також "Ісламський джихад" раніше повідомляв, що нібито вони мають нову ракету, яка може долетіти до Хайфи. Вони виклали відповідне відео її запуску. А вже за кілька хвилин з'явилась інформація про влучання в лікарню Аль-Ахлі. Є припущення, що в неї влучила саме ця ракета,

– зазначив журналіст.

Проте ХАМАС вирішив звинуватити в ударі Ізраїль, щоб відвести підозру від себе.

Ізраїлю важко конкурувати з пропагандою ХАМАС, адже він має мільярд мусульман по всьому світу, є афільовані ЗМІ, є ті, хто репостить пропаганду у соцмережах. До того ж за словами Цві Зільбера, це не перший і не остання спроба палестинців створити фейки з метою, звинуватити Ізраїль.

Зверніть увагу! Президент США Джозеф Байден 18 жовтня прибув до Ізраїлю, й під час пресконференції з Беньяміном Нетаньягу, заявив, що обстріл лікарні в Секторі Гази його глибоко засмутив та обурив. Водночас він зазначив, що на основі інформації, які він, має, атаку здійснила "інша команда", а не Ізраїль.

Що відомо про ракетну атаку на лікарню в Секторі Гази