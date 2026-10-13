Удары по российским дата-центрам, в частности по объектам "Яндекса", знаменуют переход к принципиально новому этапу ведения боевых действий. Россия, несмотря на свои имперские амбиции, оказалась крайне уязвимой перед высокотехнологичными атаками на ее информационную инфраструктуру. Эта уязвимость обусловлена не только точностью украинских ударов, но и спецификой российского законодательства, а также международными санкциями.

Украинский журналист Дмитрий Гордон специально для 24 Канала проанализировал, как страна-агрессор будет пытаться бороться с последствиями таких атак. Также он раскрыл цели украинской баллистики как отдельное средство давления на Кремль и подробнее рассказал о российских пропагандистах, которые теперь не могут чувствовать себя свободно в странах Европы.

Последствия ударов по объектам "Яндекса"

Уничтожение российских дата-центров – это не просто временные неудобства для пользователей интернета, это прямой путь к параличу всей государственной и военной машины агрессора. Как отмечают специалисты, уничтожить российские дата-центры означает уничтожить саму Россию.

Главная проблема для Москвы заключается в отсутствии возможности диверсифицировать риски. В отличие от Украины, которая заранее позаботилась о замещении и имеет распределенную систему хранения данных, российские компании и государственные учреждения стали заложниками собственной политики изоляции.

Согласно российскому законодательству, они не имеют права создавать резервные копии и размещать их на серверах в других странах. Все должно храниться исключительно на территории России. Учитывая, что архитектура их сетей чрезвычайно централизована, вывод из строя ключевых узлов приводит к каскадному обвалу систем.

Подробности атак на "Яндекс": смотрите видео

Дополнительным фактором является технологическое эмбарго: Россия испытывает острый дефицит оборудования для восстановления поврежденных серверных мощностей. Таким образом, каждый успешный удар по дата-центру наносит непоправимый ущерб, который невозможно быстро компенсировать.

Технологический коллапс, спровоцированный ударами по дата-центрам, наложится на общую социально-экономическую деградацию России. Путинский режим выбил из-под страны последнюю опору стабильности.

Интересно! После ударов по дата-центрам "Яндекса" в сети резко снизилась активность российских ботов. Из-за повреждения инфраструктуры как минимум 84 сервиса Yandex Cloud стали недоступными. Такие сбои могут замедлить работу онлайн-сервисов или полностью закрыть к ним доступ.

Если в Москве, городе победоносного среднего класса, исчезнет интернет и возникнет дефицит базовых ресурсов, таких как бензин, это может стать катализатором непредсказуемых процессов. Российские власти панически боятся потери контроля над столицей. Даже сейчас, несмотря на жесткие репрессии, в Москве наблюдаются единичные проявления несогласия, когда молодежь пытается использовать разрешенные митинги для выдвижения антиправительственных лозунгов.

Отсутствие связи и доступа к информации не только затруднит мобилизационные мероприятия, но и разрушит иллюзию нормальности, которую Кремль годами выстраивал для жителей мегаполисов.

Украинская баллистика: новые аргументы возмездия

Ситуация для России в ближайшее время существенно ухудшится благодаря расширению украинского арсенала средств поражения. Помимо беспилотников, которые уже успешно преодолевают сотни километров российской территории, на арену выходит отечественное баллистическое оружие.

Ожидается, что в скором времени украинские баллистические ракеты начнут наносить удары по военным и инфраструктурным объектам на территории страны-агрессора. Это кардинально изменит правила игры, ведь баллистические цели гораздо сложнее перехватить имеющимися у России средствами противовоздушной обороны.

У Украины есть большой выбор средств возмездия, и эти удары станут зеркальным ответом на российский террор против мирного населения, в частности на трагедии в Прилуках, Краматорске и Запорожье. Однако, в отличие от россиян, украинские Силы обороны нацелены исключительно на легитимные цели – военные базы, логистические хабы и критическую инфраструктуру, обеспечивающую функционирование путинской машины смерти.

Российским пропагандистам в Европе теперь неспокойно

Отдельного внимания заслуживает реакция цивилизованного мира на российскую угрозу. Европа, которая еще несколько лет назад казалась нерешительной, сегодня кардинально изменила свой подход. Осознание того, что падение Украины откроет путь варварским ордам дальше на Запад, заставило европейские правительства действовать на опережение.

Страны Балтии и Польша уже доводят свои оборонные бюджеты до рекордных пяти процентов, параллельно усиливая контрразведывательные меры. Задержание российских пропагандистов и агентов влияния, таких как авторы Z-каналов в Черногории, свидетельствует о том, что на российскую агентуру объявлена настоящая охота.

Россиянам больше не рады в свободном мире, их визы и дипломатические прикрытия теряют свою силу. Вместо европейских курортов им остается внутренний туризм на Алтай или за Урал, где регулярно горят нефтеперерабатывающие заводы. Эта тотальная изоляция, умноженная на внутренние инфраструктурные катастрофы и эпидемиологические угрозы, не оставляет путинской России никаких шансов на будущее.

Страна, чьей единственной национальной идеей стало портить жизнь другим, неизбежно столкнется с последствиями собственной агрессии, и украинские высокоточные удары – лишь первый этап этой исторической расплаты.