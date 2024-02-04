США и союзники снова ударили по Йемену: хуситы говорят о "победе от Бога"

Ночью Пентагон сообщил о новой серии ударов по йеменским хуситам. Те в свою очередь заявили об "возмездии той же монетой".

Глава Минобороны США Ллойд Остин отметил, что новые удары по боевикам – четкий сигнал о том, что их ждет в случае продолжения атак на гражданские суда в Красном море. Хуситы же сказали, что продолжат нападения, пока не прекратится война в Газе.

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Что произошло

Пентагон сообщил, что вооруженные силы США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии атаковали 13 локаций хуситов. В частности, ударов было нанесено по 36 военным целям.

Куда ударили союзники

В заявлении оборонного ведомства сказано, что в результате очередной операции были поражены:

объекты, связанные с "глубоко закопанными складами оружия";

ракетные системы;

пусковые установки;

системы ПВО и радары;

вертолеты и системы управления ракетами;

места хранения и эксплуатации БпЛА;

Эти высокоточные удары имеют целью нарушить и ухудшить способности хуситов угрожать мировой торговле и жизни невинных моряков, и являются ответом на серию незаконных, опасных и дестабилизирующих действий боевиков,

– говорится в сообщении Пентагона.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс тоже подчеркнул, что удары по Йемену в ночь на 4 февраля не является "эскалацией".

Наш долг - защищать невинные жизни и сохранять свободу судоходства,

– подчеркнул военный.

Известно, что в атаках на хуситов участвовали самолеты Typhoon и RAF Voyager.

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Что говорят хуситы

Лидер хуситов Мохаммед аль-Бухаити в соцсети X прокомментировал операцию союзников. Он отметил, что она не остановит боевиков. И они обязательно дадут ответ.

Наши военные действия против сионистского образования будут продолжаться до тех пор, пока не прекратится агрессия против Газы, каких бы жертв нам это ни стоило. Мы будем встречать эскалацию эскалацией, а победа приходит только от Бога,

– написал Мохаммед аль-Бухаити.

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