Будут ли длительные отключения: эксперт рассказал, к чему украинцам следует готовиться зимой

3 ноября сразу три теплоэлектростанции прекратили работу из-за российских атак. Враг целенаправленно наносит удары по украинской энергетике.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. По его словам, противник выпустил по этим трем электростанциям не один десяток крылатых ракет и сотни дронов. Впрочем, благодаря круглосуточной работе энергетиков объекты впоследствии снова будут введены в строй, хотя и не на полную мощность.

Возможно ли полностью защитить энергообъект?

Как подчеркнул Рябцев, пассивная инженерная защита не способна полностью защитить открытые распределительные устройства и линии электропередач от российских атак. Для этого нужна комплексная защита в сочетании с ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы.

Невозможно защитить большие и открытые объекты железобетоном. Нам нужна активная комплексная защита: противоракетная и противовоздушная оборона, а также средства радиоэлектронной борьбы,

– подчеркнул специалист.

Также эксперт обратил внимание на проблемы с закупками и реализацией проектов защиты. Из-за стремления максимально сэкономить бюджетные средства на тендерах побеждают компании без необходимого оборудования и техники, что приводит к затягиванию сроков и снижению качества работ.

Эксперт оценил ситуацию в энергетике: смотрите видео 24 Канала

Чего ожидать зимой?

Россия уже наращивает атаки на украинскую энергетику. С появлением реактивных дронов проблемы для энергетики усиливаются. Стоит ожидать длительных отключений, но без катастрофических сценариев. Наиболее сложной ситуация будет для Харькова, Запорожья, Херсона, Николаева, Сум, Днепра и Киева.

Я не вижу какого-то откровенно пессимистического сценария или блэкаутов зимой, потому что для этого не вижу объективных оснований. Ограничения будут, но система сохранит свою целостность. Энергетика будет работать,

– сказал Рябцев.

Ранее компания ДТЭК опубликовала кадры разрушений на своих теплоэлектростанциях после массированного обстрела 3 ноября. Сразу три объекта прекратили выработку электроэнергии.