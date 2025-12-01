Генерал армии назвал действенный инструмент, что может помешать массированным атакам врага по Украине

Украина продолжает наносить болезненные удары по важным объектам врага – на территории России и за ее пределами. На днях в Черном море были атакованы танкеры, принадлежащие российскому теневому флоту. Однако есть еще более эффективные способы нанести ощутимый ущерб россиянам.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, сказав, что Украине важно действовать так, чтобы значительно уменьшить, или исключить, российские атаки. Он считает, что все соответствующие силы Украины надо сосредоточить на этом.

Эффективны ли удары по танкерам теневого флота россиян?

Маломуж отметил, что нужно бить не по судам теневого флота, поскольку танкеры, попавшие под удар, были пустыми. Их поражение имеет имиджевый эффект, но эти удары на сегодня не являются критически важными.

К слову. Украина 28 ноября нанесла удары морскими дронами СБУ Sea Baby возле турецкого пролива Босфор по танкерам Kairos и Virat, принадлежащих к российскому теневому флоту. Известно, что суда шли пустыми, потому что должны были загрузиться в порту Новороссийска.

"Нужно бить по российским аэродромам, по стратегическим бомбардировщикам – ракетами, дронами баллистического типа, которые уже долетали до авиабаз в Энгельсе, Саваслейке. Они повреждали самолеты, инфраструктуру аэродромов, систему полетов, обеспечения, нефтезаправки, ракетные системы", – подчеркнул генерал армии.

Эти стратегические бомбардировщики участвуют в атаках на территорию нашей страны – и на фронте, и по мирному населению.

Удары по ним и по системам их обеспечения обесценят стратегическую составляющую врага и покажут миру, что мы наносим удары по стратегическим ресурсам противника, которые не будут использованы ни против Украины, ни против стран Европы,

– отметил экс-глава Службы внешней разведки.

Он отметил, что это должна быть системная работа, и не только по самолетам, но и пусковым установкам ракет, дронов, которые не должны долетать ни в Украину, ни в Европу.

Также под ударами в России должны оказаться, по его мнению, критические объекты ВПК, которые обеспечивают инфраструктуру вражеских вооруженных сил, проводящих агрессию против Украины.

Удары по российским Ту-95, Ту-160 – это обесценивание ударов по Украине. К тому же эти самолеты невозможно построить, ведь Россия сейчас не имеет соответствующих технологических средств,

– сказал Николай Маломуж.

Так же, по его словам, такие удары помешают атакам противника КАБами, которые летят сегодня на наших бойцов на фронте, и создают огромные проблемы в прифронтовых регионах.

Поэтому, как отметил генерал армии, нужно все мощности Вооруженных Сил, Сил специальных операций, СБУ сосредоточить для ударов по этим объектам в России. Именно это принесет существенный вред и подорвет потенциал врага и сейчас, и на перспективу.

Что известно об ударах Украины по российским аэродромам?