Руководитель Центра по изучению оккупации Петр Андрющенко сообщил 24 Каналу, что Азовское море сейчас фактически пусток. Россияне боятся пускать туда свои корабли.

Какова ситуация на Черном море?

По словам Андрющенко, сейчас не менее важно продолжать атаковать российские суда уже в Черном море. Значительная часть экспорта идет через Новороссийск. Там есть много важных целей.

Какие корабли ходят в Азовском море? В основном это суда класса "река – море". Дальше Новороссийска оно не пойдет. Такое судно не может отходить от береговой линии на определенное расстояние. Оно просто сломается и затонет. А вот в Черном море уже есть серьезные цели,

– отметил Андрющенко.

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Именно там курсируют танкеры, принадлежащие российскому теневому флоту. Потеря таких кораблей гораздо болезненнее для оккупантов.

Это совершенно другой класс судов, чем те, что ходят по Азовскому морю. Совсем другие потери, совсем другие экипажи, другое страхование и так далее,

– отметил Андрющенко.

Добавим, что в течение 16 июля Силы обороны Украины поразили еще 12 судов противника в Черном море. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.