Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що Азовське море зараз фактично пустує. Росіяни бояться пускати там свої кораблі.

Яка ситуація на Чорному морі?

За словами Андрющенка, зараз не менш важливо продовжувати атакувати російські судна вже в Чорному морі. Значна частина експорту йде через Новоросійськ. Там є багато важливих цілей.

Які кораблі ходять в Азовському морі? Здебільшого це судно класу "річка – море". Далі Новоросійська воно не піде. Таке судно не може відходити від берегової лінії на певну відстань. Воно просто зламається та затоне. А ось в Чорному морі вже є серйозні цілі,

– зазначив Андрющенко.

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Саме там курсують танкери, які належать до російського тіньового флоту. Втрата таких кораблів є значно болючішою для окупантів.

Це геть інший клас суден, ніж те, що ходить Азовським морем. Геть інші втрати, геть інші команди, інше страхування і так далі,

– зауважив Андрющенко.

Додамо, упродовж 16 липня Сили оборони України уразили ще 12 суден ворога у Чорному морі. Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.