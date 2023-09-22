Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что планы Генштаба по деоккупации полуострова под грифом "совершенно секретно" и вряд ли станут известны в перспективе. К слову, в сеть попало видео попадания в штаб Черноморского флота страны-агрессора в Севастополе.
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"Что касается той тактики, которую сейчас реализует украинская армия в отношении временно оккупированного Крыма и Севастополя, – это подготовка будущего поля битвы", – подчеркнул Селезнев.
Так украинские защитники уничтожают на территории полуострова российские военные и инфраструктурные объекты.
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Украина мощно бьет по Крыму
- Взрывы на временно оккупированном полуострове раздаются чуть ли не каждый день и ночь. 22 сентября украинские военные ударили по штабу Черноморского флота России. Прилетело во временно оккупированный Севастополь. Россияне заявили о якобы одном погибшем, но затем "переобулись" и сказали, что захватчик якобы пропал без вести. Тем временем, по неподтвержденной информации, в штабе в момент удара могло быть совещание высокопоставленных российских офицеров. В сети пишут, что там могли погибнуть несколько десятков россиян.
- Ночью 21 сентября Украина ударила по военному аэродрому в Саках в Крыму. Операцию провела СБУ совместно с ВМС. По данным источников 24 Канала, украинские военные запустили БПЛА, а затем ударили ракетами "Нептун". Российские пропагандисты говорят о масштабных разрушениях. Сообщают, в частности, о 30 погибших оккупантах.
- Ночью 13 сентября наши военные ударили по российским судам в Севастополе. Так армейцы повредили 2 корабля Черноморского флота России и оборудования судоремонтного завода.