Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что планы Генштаба по деоккупации полуострова под грифом "совершенно секретно" и вряд ли станут известны в перспективе. К слову, в сеть попало видео попадания в штаб Черноморского флота страны-агрессора в Севастополе.

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"Что касается той тактики, которую сейчас реализует украинская армия в отношении временно оккупированного Крыма и Севастополя, – это подготовка будущего поля битвы", – подчеркнул Селезнев.

Так украинские защитники уничтожают на территории полуострова российские военные и инфраструктурные объекты.

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