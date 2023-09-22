Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, що плани Генштабу щодо деокупації півострова під грифом "цілком таємно" й навряд чи стануть відомі у перспективі. До слова, у мережу потрапило відео влучання у штаб Чорноморського флоту країни-агресорки в Севастополі.
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"Що стосується тієї тактики, яку нині реалізовує українська армія щодо тимчасово окупованого Криму та Севастополя, – це підготовка майбутнього поля битви", – наголосив Селезньов.
Так українські захисники знищують на території півострова російські військові та інфраструктурні об'єкти.
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Україна потужно б'є по Криму
- Вибухи на тимчасово окупованому півострові лунають ледь не щодня і щоночі. 22 вересня українські військові вдарили по штабу Чорноморського флоту Росії. Прилетіло в тимчасово окупований Севастополь. Росіяни заявили про буцімто одного загиблого, але потім "перевзулися" і сказали, що загарбник нібито зник безвісти. Тим часом за непідтвердженою інформацією, у штабі в момент удару могла бути нарада високопоставлених російських офіцерів. У мережі пишуть, що там могли загинути кілька десятків росіян.
- Уночі 21 вересня Україна вдарила по військовому аеродрому в Саках у Криму. Операцію провела СБУ спільно з ВМС. За даними джерел 24 Каналу, українські військові запустили БпЛА, а згодом вдарили ракетами "Нептун". Російські пропагандисти кажуть про масштабні руйнування. Повідомляють, зокрема, про 30 загиблих окупантів.
- Уночі 13 вересня наші військові вдарили по російських суднах у Севастополі. Так армійці пошкодили 2 кораблі Чорноморського флоту Росії та обладнання судноремонтного заводу.