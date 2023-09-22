Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, що плани Генштабу щодо деокупації півострова під грифом "цілком таємно" й навряд чи стануть відомі у перспективі. До слова, у мережу потрапило відео влучання у штаб Чорноморського флоту країни-агресорки в Севастополі.

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"Що стосується тієї тактики, яку нині реалізовує українська армія щодо тимчасово окупованого Криму та Севастополя, – це підготовка майбутнього поля битви", – наголосив Селезньов.

Так українські захисники знищують на території півострова російські військові та інфраструктурні об'єкти.

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