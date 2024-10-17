"Мы уничтожили 23 вражеских корабля": Зеленский доложил об успехах украинских ударов по Крыму

Украина уничтожила уже 23 российских корабля в Крыму. ВСУ используют как отечественное оружие, так и западное, в частности британские ракеты Storm Shadow и французские SCALP.

На пресс-конференции по итогам участия в заседании Европейского совета Владимир Зеленский сообщил об успехах применения дальнобойного оружия в Крыму, передает 24 Канал.

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Какие успехи украинских ударов по Крыму

Зеленский отметил западным партнерам, что Украина эффективно может использовать как собственное, так и западное дальнобойное оружие.

В Крыму Украина уже работает дальнобойным оружием, работает эффективно. Мы уничтожили 23 вражеских корабля. Это колоссальный результат. Используем для этого оружие собственного производства, а также британские Storm Shadow и французские SCALP,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что говорил с союзниками относительно разрешения применить их дальнобойное оружие на территории России, но такое решение они хотят принимать совместно.

Среди лидеров тех стран, с которыми я говорил о дальнобойном оружии (США, Германии, Франции и Италии), были и очень позитивные сигналы, но мы должны понимать, что эти страны хотят союза между ними внутри,

– отметил Зеленский.

Партнеры, по его мнению, могут принимать индивидуальное решение о разрешении или запрете бить по территории России.

В качестве примера он привел Германию, которая не поставляла Украине дальнобойное оружие. Она бы могла предоставить свои ракеты без разрешения применять их в России. Это все равно бы продемонстрировало ее поддержку.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 октября ВСУ атаковали нефтяной морской терминал в Феодосии, крупнейший в Крыму. В результате атаки загорелся большой пожар.