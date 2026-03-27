Экспорт нефти и газа России невозможен: эксперты разобрали атаку ВСУ на Ленинградскую область

Украинские дроны уже 3 ночи подряд атакуют Ленинградскую область. В частности, очередным критическим ударам подверглись нефтеналивные российские порты Усть-Луга и Приморск.

Военные эксперты и военнослужащие эксклюзивно для 24 Канала разобрали, как эти атаки становятся возможными. Кроме того, они предположили, какими будут последствия этих ударов для России и ее экономики.

Что удалось поразить украинским дронам в Ленинградской области?

Военный эксперт Павел Нарожный рассказал, что в России есть 2 пути экспорта нефти – Новороссийск и Усть-Луга. К Новороссийску ближе, до Усть-Луги дальше – примерно 1700 километров от границы. Там работают другие дроны. Это переделанные одноместные самолеты, которые несут на себе авиационную фугасную бомбу от 150 до 250 килограммов, от которых пылает и огромная база по хранению сырой нефти и мощности для ее отгрузки.

Эти удары в первую очередь направлены на экономику России. Более 30% ВВП России генерирует экспорт нефти. Война со стороны агрессора может продолжаться, если есть 2 составляющие – люди и деньги. Украина уничтожает и личный состав врага в больших количествах, по почти тысяче человек в день. И наносит удары по экономическому потенциалу России для продолжения ведения этой войны,

– отметил военный эксперт.

Он продолжил, что проблема России в том, что у нее не хватает средств ПВО, чтобы прикрыть все объекты. Украина использует широкую географию для ударов: Усть-Луга, Новороссийск, Удмуртия и тому подобное. Каждая такая операция готовится месяцами, однако определенный момент рандомизации все же есть, чтобы даже враг не мог понять, где будет нанесен следующий удар.

Какими будут последствия ударов по этим объектам для России?

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко заметил, что удары по Усть-Луге и Приморску показали прекрасно спланированную операцию. Эти удары не просто поразили объекты, а вызвали такие повреждения, что делают невозможным по крайней мере на длительное время экспорт нефти и газа из этих портов. Это очень нужные и важные операции.

"Мы понимаем, что примерно 2/3 нефти России экспортируется через 3 – 4 порта, которые имеют соответствующие терминалы и технические инфраструктурные особенности. Основная масса идет через Балтийское море и через Черное море (Новороссийск, Туапсе). Особенно на Балтийском море активно загружаются танкеры, особенно теневого флота", – отметил военнослужащий Сил ТрО ВСУ.

По его словам, сейчас важно переключиться именно на Балтийское море, ведь была информация, что Россия избегает прохода танкеров в Средиземном море, потому что боится ударов от Украины там. Такие прецеденты были. Эта работа будет продолжаться дальше, чтобы ослабить Россию, уменьшить ее потенциал. Заметно, что Россия уязвима. ПВО фактически вся сосредоточена в Москве, где панический испуг от подобных ударов, и регионы ослаблены.

Как подобные атаки стали возможными?

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан отрицает "вой" россиян, что подобные атаки стали возможными из-за того, что дроны летели через Польшу и страны Балтии. Украинцам удается направлять свои дроны так, чтобы обойти белорусскую ПВО, московскую и питерские. На Усть-Лугу и Приморск дроны заходили с востока, а не с запада.

В качестве аргумента россияне используют, что в дни атаки падения украинских дронов были зафиксированы над территориями стран Балтии. Впрочем, это может быть следствием воздействия на них именно российской РЭБ или вообще перехвата управления дроном со стороны россиян. Или же они сами могут запускать по странам Балтии восстановленные сбитые украинские БпЛА во время атак по Ленинградской области, чтобы на Украину давил Запад,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Он добавил, что для атак могли использоваться легкомоторные самолеты А-22. Их давно применяют как дроны-камикадзе. В свое время еще ГУР самолетом А-22 уничтожала один из цехов в Алабуге. Скорее всего самолет А-22 переделали в дистанционно управляемую систему, уменьшили его вес и повесили на него ФАБ-250. И в таком режиме самолет начал работать еще и как бомбардировщик, а не просто дрон-камикадзе.

