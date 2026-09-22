Москва оказалась под новой волной ударов, и на этот раз вопрос не только в количестве дронов, долетевших до российской столицы. Украинские военные могли использовать тактику, заставившую российскую ПВО потратить боекомплект на дешевые цели, оставив ее уязвимой перед основным ударом.

Израильский журналист Сергей Ауслендер в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, чем эта атака может обернуться для Москвы и способна ли Россия компенсировать потери новой мобилизацией. Он также рассказал, насколько далеко Украина продвинулась в создании собственной баллистики и готова ли Европа к возможному новому наступлению Путина.

Чего ждать от Встречи Трампа и Зеленского?

Совсем скоро состоится встреча Трампа с Зеленским. Ваши ожидания от этой встречи? Изменится ли что-нибудь в военном плане для Украины и в целом более глобально, на каком этапе войны мы сейчас находимся и с чем мы заходим в эту зиму?

Что касается Трампа с Зеленским, я, признаться, не подозреваю, о чем они будут говорить. Очевидно, что со стороны США Украине нужна поддержка, по-прежнему она есть. Вот сейчас какие-то санкции приняли , которые еще покойный Линдси Грэм продвигал.

Оружие, я так понимаю, продают, а не дают. Но это тоже вполне обычный вариант. Поэтому, вероятно, будут обсуждать какие-то такие вещи.

Возможно, будут обсуждаться варианты прекращения боевых действий. Но проблема здесь не в Украине. Украина согласна хотя завтра прекратить по линии столкновения. Россия требует ей там все отдать и еще немного сверху. Потому посмотрим.

Встречи с Трампом уже были и не раз, и разные были у них итоги. Но в общем это мало на что, на мой взгляд, повлияло.

Что касается глобально, то очевидно, что следующая зима будет зависеть, конечно, от температуры. Я не знаю, как там будет в плане холодов, но если будет холодная, будет очень тяжелая, потому что Россия сейчас усиливает атаки, увеличивает производство дронов, производство ракет, собирает ракеты, судя по тому, что сейчас используется в атаках по Украине.

И потому следующую зиму можно совершенно смело прогнозировать как очень трудную в смысле коммунально-бытовых вещей и в плане налетов, атак. То есть она будет очень и очень сложной.

Как пройдет, мы пока не знаем, но в любом случае нужно готовиться всегда к худшему.

Сергей Ауслендер об ударах по Москве, мобилизации в России и угрозе для НАТО: смотрите видео

Что показали "выборы" в России?

В продолжении темы процессов, которые сейчас происходят на территории России, поговорим о так называемых выборах. Как вы оцениваете то, что сейчас происходит? Пишут, что Кадыров набрал около ста процентов голосов на выборах в Чечне. Как их нужно воспринимать? Изменит ли это что-нибудь? И видим ли мы рост антивоенных настроений в России?

Я вообще не могу ничего об этих выборах сказать. Выборы в России уже давно, уже десятки лет как самая совершенная фикция. Кадыров свои девяносто девять процентов набирает то и дело и так и будет их набирать, пока он там находится.

Чечня – это электоральный султанат, но, похоже, не только электоральный, поэтому там, сколько нужно, столько и нарисуют.

Антивоенные настроения, конечно, находятся. Здесь вопросов никаких нет. Не дали людям выразить: допустили бы там то же "Яблоко" с антивоенной программой, наверное, это что-то бы показало. Но они так испугались, что его сразу же и сняли с выборов, хотя там оно ни на что не влияло бы и вообще.

И потому еще раз: выборы в России – абсолютная фикция, и о них нет смысла даже говорить. Это ни на что не влияет, это ничего не дает, ничего не улучшает и ничего не ухудшает. Это некий абсолютно декоративный процесс.

Кроме того, я так понимаю, "Единая Россия" сейчас получит конституционное большинство, и если вдруг понадобится переписать конституцию, распространив ее на украинскую Львовскую область, то они это примут простым голосованием, без всяких там референдумов и так далее. Наверное так это будет. Так что я бы не сильно возился с выборами.

Увидим ли мы еще сильнее закручивание гаек? Увидим ли мы мобилизацию в более глобальном процессе? Изменится ли как-то ситуация на поле боя?

Что касается закручивания гаек – это процесс абсолютно бесконечный, их можно закручивать и закручивать, хотя там уже вполне наступили такие сталинские времена, только еще не расстреливают пока, а отправляют на фронт умирать. А так в общем сроки уже вполне сталинские: за мыслепреступления наказывают, и за какой-нибудь репост от двух тысяч двадцатого года можно получить больше лет, чем за двойное убийство.

Вот буквально накануне там была такая история, когда за двойное убийство человек получил восемь лет лишения свободы, совершенное с особой жестокостью. А какой-нибудь перевод в Украину ста рублей может привести к обвинению в госизмене – это восемнадцать лет минимум.

Так что закручивание гаек – это процесс нескончаемый. И не похоже, чтобы у этих гаек ржавчина взлетела, потому что репрессивный аппарат мощный, народ весь разобщен. Никакого единственного центра нет. И поэтому я не ожидаю никаких процессов типа протестов или чего-то в этом смысле.

Протесты могут быть только если бензина будет мало на бензоколонках, но его и так мало. И тоже вроде бы не особо какие-то протесты начались.

Что касается мобилизации, теоретически она возможна, но опять же все эти разговоры внутри российской власти и то, что они транслируют наружу, что, мол, не будет никогда мобилизации, это самый первый признак, что она таки может быть.

Я напомню, что в сентябре двадцать второй, когда у них была первая волна, за восемь дней до нее Песков говорил, что мобилизации не будет, вопрос даже не рассматривается.

А какой-то у них депутат Госдумы, бывший генерал, за день до того сказал, что не будет, а на следующий день она началась. Народ все это дело "спрячет" за милую душу абсолютно.

Поэтому мобилизация вполне может случиться. Другое дело, на что она там повлияет, я, честно говоря, не очень понимаю. Потому что, учитывая то, как сейчас проходят боевые действия, эту кошмарную килзону в сорок километров протяженностью, просто немыслимые облака дронов над полем боя, абсолютную прозрачность поля боя, я не имею в виду, на что это повлияет, кроме того, что всех кого там мобилизуют. Вот и все.

Потому не знаю. Они, вероятно, до последнего будут откладывать это, но с учетом того, что выборы прошли, минус один тормоз у них по этой части.

Удар по Москве: "Пеликан", "Фламинго" или другое оружие?

Накануне появилась информация о том, что якобы украинская баллистика атаковала Москву. Ряд источников сообщают о том, что "Пеликан", которым атаковали Москву – это дрон, а не баллистика. По вашим источникам, корректно ли говорить, что это действительно была баллистика?

То, что мы увидели – это запуск ракет , одной ракеты. То есть два раза повторили или двух разных ракет, мы не знаем. Это может быть "Фламинго", а может быть, вообще не знаю, какой-нибудь "Нептун" и т.д.

Пожар на Московском НПЗ / Exilenova

Из этого видео невозможно сделать никаких выводов: ни геолокировать, ни понять, что это была вообще ракета и куда она в принципе полетела. Может вообще полигонные пуски были. Окей, заявлено, что это запуск по Москве. Написанному верить, что называется. Потому я не знаю, что касается этого видео, того, что вы показали.

Говорили, что продолжается разработка Fire Point FP-7, такая ракета, но она тоже называется "Пеликан", но это ракета малой дальности, это оперативно-тактическая ракета с дальностью до трехсот километров. Это замена ATACMS. Это то, что Украина пытается создать в качестве аналога ракеты ATACMS. Она никак до Москвы не долетит. Только если откуда-нибудь из Тульской области по ней запускать. Поэтому вряд ли это была она.

Говорят, что есть и дрон "Пеликан", но о нем опять же пишут, что он тоже для middle strikes, он не долетает до Москвы. Дрон "Паляница", например, реактивный, он долетает, у него восемьсот пятьдесят километров дальность, а его пролет человеку неопытному не отличить от пролета ракеты. Но это фактически и есть крылатая ракета, просто такая примитивная и дешевая.

Потому сказать, что именно по Москве прилетело, непонятно. Очевидно, что там использовались какие-то реактивные боеприпасы, потому что на видео даже несколько видео выкладывали с таким характерным звуком, когда оно пролетает. Не знаю, что это было.

Вот ракеты "Фламинго", возможно, использовали, потому что есть какие-то обломки. Вот показывают россияне в своих видео характерные поворотные рули для ракеты "Фламинго", возможно, это она была, но это крылатая ракета, а не баллистическая. Поэтому говорить о том, применяли баллистику или не применяли, я не знаю, нет пока четких однозначных свидетельств, но очевидно, что налет был успешен и тактика применялась другая в этот раз.

То есть перенасытили ПВО облаком дешевых дронов, а затем в образовавшиеся бреши ввели уже ударные средства: то дроны, то ли реактивные дроны, то ли крылатые ракеты. Потому что, в принципе, успешных случаев применения Фламинго не так много.

Ракета большая, здоровенная, во всех сигнатурах она светится очень ярко, ее легко засечь и сбить. Относительно легко, подразумевается при наличии средств. Но если и "Фламинго" долетели до Москвы, одного из самых прикрытых городов России, тогда очевидно, что в этот момент ПВО потратило просто весь свой боекомплект и не смогло ничего сделать.

Так что такую тактику стали украинские военные применять. То же, что россияне делали: тоже перенасыщение ПВО, потом уже в конце удар какими-то тяжелыми средствами и тяжелыми боеприпасами. Вот собственно и все.

Но вот это пожарище над Москвой говорит о том, что удар, судя по всему, своей цели достиг.

Когда у Украины появится собственная баллистика?

А что значит вообще в этой войне, и когда в Украине появится собственная баллистика? Что это значит для России, для Москвы именно? Изменит ли это ход войны? И что будет с российской противовоздушной обороной, есть ли способы сбивать нашу украинскую баллистику?

Когда – мысли не имею. Этот вопрос нужно задавать компании Fire Point или другим разработчикам, кто там ведет эту разработку. Что это значит для России? Это чаще будут прилеты, причем результативны.

Потому что есть цели, которые вы сейчас просто вообще не можете поразить, учитывая, что у вас нет подобных средств. То есть беспилотник с боевой частью семьдесят – восемьдесят килограммов не может пробить бетонные перекрытия и поразить там какой-нибудь заводской цех или что-нибудь в этом роде.

То есть баллистика – оружие очень и очень грозное, и я не уверен, что у россиян даже есть средства противодействия баллистике. Они как-то говорили, что они там С-400 могут сбивать баллистику, чуть ли не "Панцирь" ее может сбивать. Полная ерунда, конечно, потому что средств перехвата баллистики в мире, я как-то считал, то пять, то шесть комплексов. И Россия ни одним из них не владеет.

К перелому в войне это не приведет. Я имею в виду, что на линии фронта ничего от этого особо не изменится, но вы сможете наносить агрессору более серьезный, тяжелый вред, если удастся получить такое оружие или удастся масштабировать хотя бы те же "Фламинго", в большом количестве их применять.

Но когда – это вопрос вообще не ко мне, я даже близко не представляю себе, на каком этапе разработки она находится, готова ли она или испытана она. Благо ее сейчас испытывать можно прямо на противнике, но все равно самое главное даже не готова ли и испытана, а производственные возможности, то есть в каких количествах вы будете способны ее выпускать.

Этим летом чуть не обещали сотни штук "Фламинго" то ли в месяц, то ли в год, я уже не помню сейчас, но этого уровня производства так и не сумели достичь пока.

А технически в чем проблема производить баллистические ракеты? В чем трудность, если у вас есть понимание? Насколько реально производить сотни ракет в тех возможностях, которые теоретически у нас есть?

Сто баллистических ракет в месяц, полгода, в год – это большие цифры. Это очень большие цифры. Поэтому вот россияне вышли на три баллистических ракета в день, например. Но для этого нужен крупный завод, это прямо нужно такое крупномасштабное, огромное предприятие.

Невозможно собирать это как дроны. В каждом подвале можно собирать какие-нибудь примитивные дроны. С ракетами это так не работает. Одна из основных проблем – это ракетное топливо, потому что баллистические ракеты работают на жестком топливе. О жидкостях мы даже говорить не будем. Это нереальная абсолютно история. Да они вам такие сейчас наверняка и не нужны.

То есть нужно жесткое ракетное топливо, это крайне сложное и опасное производство, это очень тонкая материя. Это кажется только, что туда серных головок от спичек наковырял, утрамбовал – и оно улетит. Ничего подобного.

Там все очень специфическая такая вещь, требующая специфического же оборудования, там планетарные миксеры. Вот вся вся история, там специальные смеси для этого нужны. Где это все брать, я не подозреваю. Самое главное, где все это разместить, если вся территория Украины простреливается российскими ракетами и дронами, вся буквально.

Поэтому я даже не понимаю, это где-то за границей нужно размещать это производство, там его строить, там их производить, буквально там. Потому что в самой Украине сейчас, учитывая особенно количество у вас агентов российских спецслужб, которые в небывалом количестве расплодились, я не думаю, что это возможно в больших количествах.

Наверное, можно делать какой-нибудь небольшой цех где-то в Карпатских горах, в каком-то укрытии, там их делать в определенном количестве, но большими темпами производить их, я не думаю, что это возможно.

Еще раз: это огромное масштабное производство. Представьте себе, там множество гектаров этого завода, такой цех, какой-нибудь цех, окончательный сборник, это нужно пусковые отдельно производить, это целое дело. Я думаю, что это возможно только за границей.

Готов ли Путин к атаке на НАТО?

Вы заговорили о границе. Упоминается материал The Guardian, говорящий о том, что Путин может напасть на страну НАТО в ближайшие месяцы. Верите ли вы, что в ближайшее время Путин сможет атаковать НАТО? В каком формате?

Давайте попробуем разобрать эту историю. Сказать, что этого быть не может, нельзя. После двадцать четвертого февраля двадцать второго года все возможно. Вот Россия напала на Украину. Поэтому еще раз: ничего невозможного нет, все может произойти, все может случиться. Дальше вопрос в вероятностях.

Есть несколько сценариев, и у них есть вероятности. Сценарий большого вторжения, скажем, со стороны Беларуси через Сувалкский коридор на Калининград с одновременной атакой на страны Балтии, вторжение куда-нибудь в Эстонию или в Латвию, что-то вроде этого. Вероятность этого низка, на мой взгляд, очень по той простой причине, что не видно никаких группировок.

Сейчас при нынешних возможностях разведывательных служб собрать, а на такое дело нужна группировка в сотни тысяч человек и техника незаметно невозможно. Это нужно отдельную группировку собирать в Беларуси, отдельную – на границе с Балтийскими государствами в Ленинградском военном округе.

Это, я не знаю, в каком летаргическом сне должны находиться разведки этих государств и всего НАТО, чтобы спеть такое дело. Поэтому я вот этот сценарий рассматриваю как наименее вероятный.

Другое дело, ограниченное вторжение – это чуть-чуть более вероятно. Там где-нибудь несколько десятков квадратных километров Эстонии откусить под каким-нибудь предлогом, какую-нибудь провокацию устроить или "защиту русскоязычных жителей Нарвы". Но Бог знает, что повод – это не проблема придумать. И, собственно, проверить реакцию НАТО.

Если НАТО даст отпор по-серьезному, всегда можно оттуда уйти. Все проверили вроде бы нормально, да? А может быть, напротив, оно и не даст отпора. Ну что мы, действительно, скажут в Брюсселе, сейчас будем через пятьдесят квадратных километров устраивать здесь третью мировую войну, что ли? Ядерный пепел и все такое. Да Бог с ними там, давайте мы вам денег каких-нибудь дадим, компенсируем и так далее.

То есть, проверить реакцию НАТО. Стратегия факта: ставим противника перед случившимся и смотрим, как он отреагирует.

Ну и третий вариант – это гибридная война , это всякие там провокации, кибератаки, "случайные" в кавычках, разумеется, залеты дронов и так далее. И вот это все тоже уже идет. Это уже собственно сценарий, он такой осуществляется.

Так что теоретически опять же никому не выгодно никогда воевать на два фронта. Мы прекрасно помним из истории массу примеров, когда воевали на два фронта: Наполеон, Гитлер и так далее. И чем это все для них кончалось.

Но парадоксальным образом может произойти казус обратного сценария, когда, решив, что никто этого не ожидает, они такое решатся.

Поэтому я еще раз говорю: сценарий прямого полномасштабного нападения я бы оценивал крайне низкий, сценарий такого ограниченного нападения оценивал бы как более высокий.

Ну а гибридная война уже, собственно, и так идет по всей Европе: там полыхают склады, горят заводы, что-то постоянно взрывается, какие-то дроны летают у аэропортов и так далее. Так что это уже исполняемый сценарий. И, опять же, он не исключает ни одного из предыдущих.

Насколько Европа готова к Великой войне?

Министр иностранных дел Польши Сикорский заявил, что если бы Россия напала на Польшу, мы бы довольно быстро одержали победу. Ответ сделал Патрушев, который прямо сказал, что Польша может исчезнуть через два-три дня. Как готова Европа к возможной войне и как вы относитесь к таким заявлениям? На что способна европейская армия?

Дело в том, что никакой европейской армии не существует. Есть европейские армии. А вопрос, какова их готовность, – это вопрос на самом деле.

Конечно, в Европе осознали угрозу. В Европе начали увеличивать бюджет. И это произошло уже я не знаю, на каком году войны. Имеется в виду даже не с четырнадцатого года, когда все это началось, хотя тогда нужно было активно шевелиться, а вот после начала полномасштабного вторжения.

И то, как я понимаю, больше на это повлияла история даже не с Украиной, а с Гренландией, которую Трамп решил забрать у Дании. И все вдруг начали суетиться по поводу даже не вторжения, не дай Бог, конечно, американцев в Гренландию, а из-за того, что он собирался выйти из НАТО и покинуть Европу один на один. Вот этот факт подвиг европейцев что-то делать.

Да и то там начались всякие "мутки" с военными бюджетами, вот эти истории: из этой статьи перельем в эту статью, за счет этого увеличим до двух процентов ВВП, но через вложения в инфраструктуру двойного назначения. Вот вся эта муть, эта бюрократическая.

В Европе в принципе понимают угрозу, но они, мне кажется, еще даже близко не готовы. То есть, если в страны Балтии еще готовятся, у них там какие-то проходят учения, какие-то формирования, территориальную оборону формируют, что-то с дронами пытаются осваивать и так далее, то какая-нибудь условная Франция, вот туда на запад дальше, там вообще все глухо, по-моему, абсолютно.

Страны Восточной Европы готовы получше. Та Польша, например, построила армию довольно неплохую, но это армия бывшего поколения. То есть, это не армия той войны, которая идет в Украине. Так что к вопросу о готовности Европы есть большие вопросы. Но, как минимум, угрозу понимают. Это уже хорошо. Уж хоть что-то произошло.

В случае войны в Европе, какие возможности нам это дает или наоборот? Что мы можем выиграть или как это повлияет на нас в Украине?

Ну, если предположить, что это случится, завтра, например, не дай Бог, то это отвратит приличную часть российских ресурсов на войну с Европой, потому что кое-как в Европе все равно какие-то войска, какая-то авиация, там придется воевать.

Это Калининград, это северные рубежи нужно будет прикрывать, финны, шведы, Балтика и так далее. И для вас в любом случае распыление сил агрессора – это хорошо.

Вопрос, произойдет ли это или нет, потому что это естественно мы находимся в области гаданий и предположений. Но любой конфликт, в котором Россия будет участвовать, кроме войны с вами, для вас в любом случае хорошо, это будет отвлекать их ресурсы, конечно.

Что означает победа для Украины и России?

Президент Зеленский заявил, что победителей в этой войне не будет, только остановка боевых действий и сохранение человеческих жизней. Как вы принимаете такие сигналы от Украины? Что означает победа в этой войне для России и Украины?

Вот это хороший вопрос о победе. Потому что нужно вообще сформулировать теорию победы. Это очень важный момент. Когда ты ведешь войну, тебе нужна теория победы. Чего ты, собственно, хочешь добиться?

Вот для России теорией победы перед началом полномасштабного вторжения, то есть ее результатом, было сокрушительное разрушение украинской государственности и независимости. То есть нужно было по-быстрому захватить столицу, посадить там режим, дружественной России, какого-нибудь условного Януковича, и, собственно, таким образом вернуть Украину в лоно империи и обеспечить себе такой буфер огромный перед Европой, потому что им все время там снится расширение НАТО на восток и все им там это НАТО, НАТО.

Хотя, еще раз, если бы война в Украине не началась, то НАТО бы и через десять лет, я имею в виду, если считать даже с четырнадцатого года, мне кажется, уже развалилось бы давно, потому что НАТО представляло собой просто натуральную бледную тень того, что там было при Советском Союзе.

Потому для России вот это была победа. Этого не произошло, потому что такие результаты достигаются только в ходе скорых молниеносных операций. Не вышел блицкриг, и дальше они новой теории победы не сформулировали.

И теперь они сражаются просто ради того, чтобы воевать. Ну, они там что-то придумали, эту историю о Донецкой области, "освобождении Донбасса". Все это бред, конечно, несусветный. Записали себе в конституцию Запорожья с Херсонской областью. Тоже ерунда полна, на самом деле.

У них нет, мне кажется, критерия победы даже нет. Когда у тебя нет критерия победы, как ты можешь воевать? Зачем ты воюешь? С чем ты воюешь? Как ты достигаешь результата, когда ты сам не понимаешь желаемый результат?

Для Украины, наверное, сначала это было содержание как можно большего количества территорий, обезопасить столицу и так далее. Вот когда началось вторжение, вторжение проспало откровенно абсолютно. Здесь тоже не надо дурака валять, нужно эти вещи признавать.

Но сейчас, я так понимаю, для Украины важно – это остановка боевых действий по линии фронта. Вот все. О границах девяносто первого года пока нужно забыть и вообще это дело даже не отвлекаться.

Пока нужно прекратить боевые действия, чтобы прекратились прилеты, прекратилась война на линии фронта и в тылах тоже. И дальше немного приходить в себя, чтобы люди хоть выдохнули, потому что пятый год, вторая половина пятого года войны в таком стрессе – это все зря не пройдет для общества, это понятно.

Так что теория победы Украины, как мне кажется, наверное – это, в общем-то, и озвучивали, собственно, у вас только что цитировали Зеленского о том, что нужно просто прекратить боевые действия по линии фронта. Но Путин уперся рогом.

Путин хочет вас пересидеть. Он считает, что Украина вот – вот рухнет под тяжестью войны, под тяжестью трудностей, всяческих там коррупционных скандалов и так далее. Все, она сама развалится, и ему нужно просто подождать, пересидеть.

Вот он сейчас пересидит и выйдет из этой войны победителем, и войдет в историю как человек, вернувший Украину в империю или там, не знаю, Донецкую область завоевал. Хотя зачем им нужна Донецкая область? Своих областей там девать некуда просто буквально. Но, тем не менее, у них свои представления о критериях победы. Так что вот так, наверное, все это выглядит.

Сможет ли Трамп навязать договоренность?

В то же время, не нужно забывать и о Трампе, у которого в ближайшее время пройдут выборы. Политические эксперты говорят, что Трампу выгодна хоть какая-то договоренность между Украиной и Россией. Что вы думаете по поводу Трампа? Увидим ли мы хоть какую-то договоренность и как он может вести себя поближе к выборам?

Думы не имею, если честно. Его вообще достаточно сложно предвидеть. Он такой человек весьма импульсивный, на мой взгляд, но у него есть своя такая теория победы, давайте так это назовем.

Но мне кажется, у него не получится остановить эту войну просто из-за того, что одна из сторон категорически этого не хочет. А средств давления на Россию у него не так много осталось, они фактически уже исчерпаны.

Или нужно вводить какие-то прямые абсолютно драконовские санкции, с перехватом судов в море, с нефтью, с полной блокировкой финансовой системы, вообще прям по полной программе. Но на это накладывается война в Персидском заливе, война с Ираном, которая там с нефтью все это дело тоже сильно усложнила. Поэтому Трампу тоже не сильно позавидуешь во всей этой истории.

Потому я не думаю. Но Украина еще раз, она хоть завтра согласна прекратить по линии фронта: все, давайте останавливаемся, прекращаем войну. Но все эти энергетические перемирия, полимерные перемирия, зерновые перемирия, вот эти все "на полшишечки" перемирия - это все в пользу бедных абсолютно.

Так война не ведется, так не воюют. Сражаются по полной программе или прекращают войну по полной программе. Всеобъемлющее прекращение огня, удары по тылам, на линии фронта – полное прекращение боевых действий. И после этого ведем переговоры, уже договариваемся.

Если вспомнить историю, скажем, и то эта история долгая, если вспомнить там ирано – иракскую войну, там чуть ли не в восемьдесят втором или третьем году начались уже какие-то предварительные контакты, а воевали до восьмидесяти восьмого, я напомню. Там все шли какие-то переговоры. Или во Вьетнаме тоже несколько лет шли переговоры о мире, а война продолжалась. Так что я не думаю, что у него получится.

Что происходит в Донецком направлении?

Что сейчас происходит на поле сражения? Белецкий рассказал об успехе ВСУ в Донецкой области. Как вы видите ситуацию сейчас в Донецком направлении и как она может развиваться в ближайшие недели?

Основное направление этой кампании, ее почему-то называют осенне-летняя, но она на самом деле непрерывная, - это сейчас Славянск и Краматорск, это захватить остатки Донецкой области, после чего можно реально это продать как небывалую победу своей армии у Путина.

Для этого нужно захватить последнюю крупную агломерацию Донбасса. Но как ее увлечешь?

И российское командование, в общем-то, повело себя стандартным образом. Начали они пытаться вдавливать Славянско-Краматорскую агломерацию с двух сторон: со стороны Константиновки, это с юга выходит, и в сторону Краматорска, и со стороны Лимана пытаться зайти вот через Святогорск, тот самый, который Путин уже взял, хотя там и близко к никакому взятию дело не идет, и с полуночи дело не идет.

И вот так двумя клещами сдавить эту агломерацию, заставить украинских военных оттуда уйти. Такое уже было и не раз и не два в ходе этой войны. Потому что штурмовать в лоб и зачищать – это жуткие потери, это очень – очень долго. А создать угрозу окружения и заставить отойти – это вполне возможно.

И вспомните историю с Кураховым, так вот было, откуда украинские военные в итоге снялись и ушли, потому что была угроза оцепления. И вот выходит, что северную клешню этого потенциального окружения Третий армейский корпус им отломал, так сказать. И теперь все, теперь уже не выйдет.

Теперь придется в лоб через Константиновку или там через поля вокруг нее, но там не сильно разгуляешься, потому что там дроны облаками летают.

Поэтому, в общем и целом, это может очень сильно повлиять на ситуацию вокруг Славянско-Краматорской агломерации, на эту главную битву этого года войны и, пожалуй, в следующем году войны, и очень сильно усложнить российскому командованию все планы по взятию двух этих городов.

В остальном же на фронте тупик, это очевидно абсолютно. То есть идет игра с нулевой суммой. Они занимают какое-то количество квадратных километров, десятки в месяц от силы, там девяносто, сто – что это вообще такое? Украинцы там отбивают на других участках столько же. В итоге то на то и выходит. То есть это уже совершенно бессмысленное такое мероприятие.

Но вот это и говорит о том, что Путин останавливаться не собирается. Вот сейчас самое время, вот реально даже сейчас уже со всеми упущенными возможностями, со всеми там сгоревшими НПЗ, со всеми убытками, которые они понесли и которые они вам нанесли.

Вот если сейчас остановиться, он может сказать, что выиграет в каком-то смысле, потому что тогда можно будет продать это Трампу как уступку, вытащить из него какое-нибудь частичное снятие санкций, поправить свои финансовые дела и готовиться там к следующему раунду. Но он не хочет, он мастер упускать возможности.