ВСУ достают очень далеко: в ОК "Юг" ответили, как удары по мостам влияют на оккупантов

ВСУ 6 августа атаковали Чонгарский и Генический автомобильный мост. Но есть два аспекта торможения логистики оккупантов.

Первый из них – физический – повреждение полотна и снижение пропускной способности. Об этом 24 Каналу заявила руководитель Объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк. К слову, по Чонгарскому мосту Вооруженные Силы Украины ударили также 29 июля.

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"Второй – психологический – просто укладывается в понятие "поврежден". То есть – "достают", – подчеркнула Гуменюк.

Чтобы восстановить логистический объект, вероятно, нужно несколько дней. Оккупанты могут применить определенные мощности. Однако это будет скопление людей и техники.

И опасность, ведь туда достают. И останавливать логистику просто в тот же момент они совершенно не могут, потому что развитие боевых действий требует продолжения логистики, снабжения,

– сказала руководитель Объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юга.

Однако в этом случае пути снабжения оккупантов будут пролегать гораздо Западнее – то есть ближе к Силам обороны Украины. А они достают гораздо дальше.

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Атаки на Чонгарский и Генический мосты