Россияне бьют по мосту, который соединяет херсонский микрорайон Корабел с материковым городом. Поскольку Корабел расположен на острове, микрорайон еще называют Островом. Местные власти рассказали о ситуации там.

В эфире телемарафона представитель Херсонской ОВА рассказал, что люди могут оказаться в изоляции. Детали передает 24 Канал.

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Что сейчас происходит в Херсоне

Враг обстрелял Островской мост в начале августа, нанеся несколько ударов. 3 августа россияне били днем и вечером, погиб человек.

Снова было попадание в мост, но не такое критическое, как вчера. Он поврежден, но проездной. Завтра эксперты будут делать выводы о состоянии этого моста и докладывать,

– сказал заместитель начальника Херсонской ОВА Александр Толоконников.

Он добавил, что 50 человек согласились на эвакуацию, среди них 18 маломобильных. Двое наотрез отказались.

Из-за постоянных обстрелов логистика на Остров была затруднена и до последних августовских атак. Продукты туда еще завозили, а вот лекарства – нет. Аптеки на Корабеле не работали, поэтому люди ехали в другие, более безопасные районы города. Но после повреждения Островского моста это будет опасно.

Важно, что через мост проложен газопровод. Он был поврежден и пока не восстановлен. Если ситуация с безопасностью позволит, то жители Корабела будут с газом, но если нет – то нет. В некоторых прибрежных районах Херсона газа нет уже четвертый год.

Люди могут остаться в изоляции, поэтому власти призывают выезжать на материк – в другие районы Херсона или в область. На Острове еще есть связь, можно позвонить в областной контакт-центр: 0800 101 102 или 0800 330 951.