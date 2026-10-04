Украина вывела из строя более 51% нефтеперерабатывающих мощностей России

Украинские удары вывели из строя 51 % нефтеперерабатывающих мощностей России. Это ограничивает возможности страны-агрессора по обеспечению своих войск и финансированию войны.

Об этом заявил министр обороны Евгений Хмара.

Каковы последствия ударов по НПЗ России?

По словам министра, такого результата удалось достичь благодаря системным дальнобойным ударам Сил обороны.

Совсем недавно украинские силы нанесли удары по Московскому, Ярославскому, Пермскому, Саратовскому, Сизранскому, Ильскому нефтеперерабатывающим заводам, КИНЕФ, а также по объектам в порту Усть-Луга и другим целям.

Хмара подчеркнул, что последствия таких операций не всегда заметны сразу, однако их эффект накапливается.

Такие удары постепенно лишают Россию ресурсов, необходимых для ведения войны.

Министр также отметил, что одним из приоритетов Минобороны является развитие дальнобойных ударных беспилотников. В этом году Украина втрое увеличила их производство и закупки и планирует в дальнейшем расширять возможности для нанесения ударов по целям в глубине России.

Напомним, Путин засекретил данные о работе российских НПЗ и поставках энергоресурсов. Соответствующий указ он подписал 28 сентября.

Теперь запрещено публиковать данные об объемах переработки и производства на НПЗ, а также информацию о поставках энергоресурсов, покупателях, продавцах, маршрутах и перевозках.

Решение было принято на фоне регулярных украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.