Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара.

Які наслідки ударів по НПЗ Росії?

За словами міністра, такого результату вдалося досягти завдяки системним далекобійним ударам Сил оборони.

Лише нещодавно українські сили уразили Московський, Ярославський, Пермський, Саратовський, Сизранський, Ільський нафтопереробні заводи, КІНЕФ, а також об'єкти в порту Усть-Луга та інші цілі.

Хмара наголосив, що наслідки таких операцій не завжди помітні одразу, однак їхній ефект накопичується.

Такі удари поступово позбавляють Росію ресурсів, необхідних для ведення війни.

Міністр також зазначив, що одним із пріоритетів Міноборони є розвиток далекобійних ударних безпілотників. Цього року Україна втричі збільшила їх виробництво та закупівлі й планує надалі розширювати можливості для ударів по цілях у глибині Росії.

Нагадаємо, Путін засекретив дані про роботу російських НПЗ та постачання енергоресурсів. Відповідний указ він підписав 28 вересня.

Тепер не можна публікувати дані про обсяги переробки та виробництва на НПЗ, а також інформацію про постачання енергоресурсів, покупців, продавців, маршрути та перевезення.

Рішення ухвалили на тлі регулярних українських ударів по російських нафтопереробних підприємствах.