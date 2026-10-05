Россия может не пережить "топливный удар": почему Запад пытается остановить атаки на НПЗ

Политтехнолог Тарас Загородний в эксклюзивном аналитическом обзоре для 24 Канала объяснил, как украинские удары по энергетике и нефтеперерабатывающим заводам России способны парализовать экономику противника. Если Силы обороны продолжат наносить удары по критическим точкам, российская военная машина остановится намного быстрее, чем прогнозируют эксперты.

Миф о неисчерпаемом запасе прочности российской экономики и готовности Кремля вести войну годами активно поддерживается не только российской пропагандой, но и частью западных экспертов. Однако реальная ситуация выглядит иначе.

Политтехнолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что жизнеспособность российской экономической и военной машины сегодня находится исключительно в руках Украины. Ключевым инструментом воздействия являются системные удары по нефтеперерабатывающим заводам и энергетической инфраструктуре на территории России.

Эффект домино: как дефицит топлива разрушает экономику

У российской экономики есть критические точки, поражение которых приводит к полной парализации системы. Если Украина в зимний период сможет нарушить работу ключевых НПЗ и создать критический дефицит топлива, в частности дизельного, экономика России начнет стремительно рушиться.

Загородний объясняет этот механизм на простом примере логистики. Без дизельного топлива останавливается перевозка грузов по железной дороге и грузовиками.

Производители базовых продуктов, таких как мясо или молоко, теряют возможность доставить сырье на переработку, а готовую продукцию – в магазины.

В таких условиях гражданский сектор экономики просто перестает функционировать. Поскольку армия и военно-промышленный комплекс являются частью общей экономической системы (по принципу сообщающихся сосудов), они не могут работать изолированно. Остановка гражданской логистики неизбежно означает остановку военных поставок.

Что ждет российскую экономику и при чем здесь удары по НПЗ: смотреть видео

Двойная игра Запада и страх перед распадом России

Понимание этой уязвимости объясняет нелогичное, на первый взгляд, поведение западных партнеров Украины. Загородний обращает внимание на то, как американские чиновники пытались давить на Киев с требованием прекратить удары по российским НПЗ.

Причина заключается не в заботе о мировых ценах на нефть, а в том, что западные спецслужбы, имея доступ к реальным макроэкономическим показателям России, видят приближение катастрофы. Они осознают, что российская экономика балансирует на грани, и в панике боятся неконтролируемого распада России.

Ситуация напоминает последние годы существования Советского Союза, когда ЦРУ и другие западные ведомства до последнего не верили в возможность краха огромной структуры с замкнутыми промышленными циклами и мощным силовым аппаратом. Сегодня Запад, в частности США и Германия, заинтересован в сохранении России как единого государства больше, чем кто-либо другой.

Германия, являющаяся одним из крупнейших финансовых доноров Украины, продолжает вести двойную игру. По словам Загороднего, немецкие политические элиты до сих пор надеются на возобновление доступа к дешевому российскому газу после завершения войны.

Именно поэтому такие лидеры, как Фридрих Мерц, не форсируют вопрос о запуске собственных атомных электростанций, оставляя пространство для будущих энергетических договоренностей с Москвой. Исторически Германия всегда считала, что сможет договориться с россиянами, поскольку не имеет с ними общих границ, в отличие от стран Балтии или Польши.

Информационная изоляция Путина и медийная война.

На фоне экономических угроз российские власти пытаются сохранить иллюзию контроля. Владимир Путин находится в информационном вакууме, который типичен для авторитарных режимов.

Загородний отмечает, что российскому диктатору не докладывают о реальных потерях, таких как "уничтожение истребителей Су-34 и Су-35 " на аэродромах в Адыгее. Генеральный штаб РФ фильтрует информацию, подавая только "хорошие новости" или списывая серьезные провалы на "сопутствующие потери".

В то же время Россия тратит миллиарды долларов на информационную войну на Западе. Российское Минобороны систематически позиционирует свои террористические атаки на украинские города как "ответные удары", и этот тезис активно тиражируется через подкупленные западные СМИ.

Противодействовать этому классическими опровержениями невозможно из-за колоссальной разницы в бюджетах. Единственный эффективный способ для Украины перебить российскую пропаганду – это продолжать наносить результативные удары по территории России.

Яркие кадры горящих российских заводов и аэродромов становятся вирусными, и даже лояльные к Москве западные издания вынуждены их публиковать из-за спроса аудитории на зрелищный контент.