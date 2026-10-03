"Уже не такой смелый": интервью Андрющенко об истерике Путина, Калининграде и безумных планах

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эксклюзивном интервью 24 Каналу проанализировал заявления Путина на Валдае, последствия ударов по российским НПЗ и перспективы уничтожения Крымского моста.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эксклюзивном интервью для 24 Канала проанализировал заявления Владимира Путина на Валдае, последствия ударов по российским НПЗ, перспективы уничтожения Крымского моста, а также первое применение украинской тактической баллистики.

Кроме того, Андрющенко объяснил, почему Кремль нервно реагирует на тему Калининграда, как Европа отвечает на российские гибридные угрозы и что на самом деле стоит за новыми угрозами Москвы, подробнее – читайте в материале.

Как Путин лжет о последствиях ударов по России?

Путину предложили условия: Украина якобы должна прекратить удары по российским НПЗ, а в обмен Россия якобы должна прекратить удары по "чувствительным" для Украины объектам. В то же время он говорит, что это выглядит нелепо, и что они якобы потеряли всего 1% ВВП из-за наших ударов по НПЗ. Насколько ожидаемо, что им не нужно никакое перемирие, и насколько на самом деле сильно Путин теряет от наших ударов?

Вообще- интересное выступление, на самом деле. С одной стороны, там набор всех этих его комичных фраз, потому что это действительно удовольствие – все это послушать. И большая часть этого выступления, если сложить, – это такие "ядерные печенеги", "обманули-надули". Вот примерно основной лейтмотив и танцы вокруг Калининграда, потому что он прямо сильно на этом сосредоточивается.

Я не знаю, откуда ему это принесли. И это очень интересно, потому что действительно, опять же, кроме Калининграда, упоминания о постоянных передвижениях, о постоянных учениях в Балтийском море.

То есть если разобраться и попытаться хотя бы разложить это выступление на определенные составляющие, то вырисовывается очень интересная картина. Во-первых, что касается внешних угроз. Наши балтийские партнеры, как и ожидалось, потому что они одни из немногих, у кого действительно хватает сил на все это, пошли ему навстречу из-за всех этих разговоров о Нарве, Калининграде, всех этих историй, с чего это, собственно, и пошло, что они будут давать отпор. Путин воспринял это достаточно серьезно, ему это точно не понравилось.

И вот отсюда снова эти угрозы "Орешниками" и непонятно чем, потому что он тут же говорит, что мы то будем бить ядеркой, то тут ему задают вопрос: "Так вы будете бить ядеркой?". Он отвечает: "Нет, никогда".

А то, что они якобы никогда не будут нападать на страны Европейского Союза, мы это слышали по поводу Крыма. Здесь удивительно другое: он ни разу не упомянул НАТО в контексте угроз.

Если мы перейдем к дизельному топливу, вокруг которого он строит эту речь, потому что здесь прозвучали послания непосредственно Трампу, то нам становится понятно, что он хочет. Он хочет, чтобы Россия выпустила дизельное топливо на международный рынок. Не только чтобы мы прекратили удары по НПЗ, которые якобы никак не влияют на российскую экономику.

Он бы вышел рассказать это россиянам на заправках, если удары "никак" не влияют, что составляют, якобы, всего 1%.

Полный разговор с Андрющенко: смотрите видео

Так, потому что он сказал: "Дизель у нас есть, но на мировом рынке его не будет". Вот что вы и говорите.

На самом деле дизель у них есть, но он не называет причину: в свое время из-за дешевого бензина – это ситуация, похожая на ту, что в Соединенных Штатах, – основные потребители ездят на бензиновых машинах, а бензина у них нет.

Если бы сейчас они начали переходить на дизель, дизеля не хватило бы еще быстрее, потому что мы его весь израсходовали, в отличие от бензина. Поэтому здесь это действительно очень деликатный вопрос.

Кроме того, помимо прекращения наших ударов по НПЗ, он хочет, чтобы с него сняли санкции, и не только на нефть. Поэтому он в ответ дает такие намеки, что готов открыть черноморский коридор для нашего зерна.

Опять же, это его прихоти, которые демонстрируют, что все-таки после приглашения на G20 со стороны Трампа они надеются восстановить "дух Анкориджа" и что это каким-то образом повлияет и на смягчение ситуации, потому что зима, возможно, у нас будет непростой, но в России она легкой как-то не обещает быть.

Это на 100 %, особенно в агросекторе, о котором он вообще, обратите внимание, промолчал. А там просто тотальный кризис, тотальное падение.

Во-первых, фактически реальная цена сократилась почти до нуля. Вот на сегодняшний день они закупают зерно по 5 тысяч рублей.

Кроме того, что мы видим, когда он говорит: "Да у нас все в порядке, 1% всего ВВП упал", – Евгений Истребин сегодня очень наглядно опубликовал графики железнодорожных перевозок нефтепродуктов, и они падают почти тоже до нуля. Это означает, что там точно не 1%, а гораздо больше.

И, в принципе, нефтепереработку мы не то чтобы полностью остановили, но точно не даем ей восстановиться, систематически повторяя по кругу на основных НПЗ все эти удары.

Поэтому он это действительно ощущает. Действительно, он уже не так смел, как ему бы хотелось.

С одной стороны, с другой – "печенеги", "концлагеря" и вся эта бесконечная кинокомедия. Я убежден, что он с Зеленским до сих пор пытается устроить какой-то челлендж и думает, что победит его. Пока он его нигде не побеждает.

Мне было интересно послушать, потому что, кроме самих маркеров, это же все то, что он несет условно там Виткоффу с Кушнером и всем, кто к нему приезжает. Вот краткое изложение его полуторачасовых бесед: с чего все начинается и чем заканчивается. Это просто ужас.

Почему Калининград – слабое место Москвы?

Он снова упомянул о Калининграде. Говорит, что если НАТО нанесет прямое нападение на Калининград, то неизбежно и немедленно встанет вопрос о применении всего вооружения, имеющегося у России. Скажите, а это точно просто пугалка, или они рассматривают определенные варианты? Как далеко может зайти их агрессия сейчас против НАТО? Точнее, ее расширение, потому что она и так давно продолжается.

Гибридные атаки усиливаются и будут расти. Это однозначно. К счастью, НАТО начинает реагировать. Даже не НАТО, я бы сказал, а государства непосредственно Европейского Союза, европейского континента. Потому что НАТО пока действительно демонстрирует, извините, свою полную неспособность.

Есть здесь определенные причины. Здесь и фигура Рютте, каким бы хорошим он ни был с точки зрения взаимоотношений с Соединенными Штатами. То есть все это усложняет ситуацию, но Европа понемногу реагирует, меняет границы.

Очень неплохо реагируют наши балтийские партнеры. Их очень сильно поддерживают наши скандинавские партнеры. Поэтому ему здесь нечего делать, и он очень этим разгневан.

Опять же, у нас есть еще британские партнеры, которые тоже до сих пор не решаются окончательно заблокировать Ла-Манш, чтобы там не проходили нефтяные конвои в сопровождении военных кораблей. Но все на самом деле очень близки к этому. И так близки еще никогда не были.

Потому что это начинает создавать проблемы не только, связанные с экономикой, это начинает создавать проблемы не только, связанные с внешней безопасностью, это начинает создавать проблемы, напрямую связанные с внутренней безопасностью.

Здесь, с одной стороны, речь идет о безопасности в плане безопасности, например, когда в Германии находят дроны или заложенные взрывчатые вещества, а впереди Франция, допустим, это политическая опасность, это финансируемые россиянами ультраправые, которые могут прийти к власти, и непонятно, что там будет дальше, как будет развиваться страна, потому что это может иметь разрушительные последствия не только для отдельных стран, но и в принципе для всего Европейского Союза.

Поэтому наши европейские партнеры очень серьезно к этому относятся. И это очень не нравится Путину, поэтому все эти разговоры о Калининграде. Потому что Калининград продолжает оставаться его слабым местом.

И я думаю, что это же не секрет, все об этом думают. Об этом думают и европейские спецслужбы, об этом должна думать и российская разведка. О том, что, по крайней мере, в ответ на гибридную атаку можно провести гибридную атаку и просто заблокировать Калининград, посмотреть, как Россия будет с этим справляться.

Она с этим никак справиться не может, потому что у них нет физической границы и закрыто воздушное пространство.

Поэтому со стороны наших европейских партнеров я бы уже давно затеял историю с какой-нибудь Калининградской Народной Республикой. Использовал бы, условно говоря, наших РДК, которые являются гражданами России. И в принципе можно развернуться, посмотреть, как Путин способен реагировать на гибридные угрозы.

Так вот, его угрозы "Орешниками" по сути демонстрируют, что он не готов к подобным атакам на Россию. И это хорошая новость, которую нужно извлечь в первую очередь из этой конференции, а дальше внимательнее следить за всеми событиями, которые будут разворачиваться в Калининграде. Делать выводы пока рано, но события будут очень-очень знаковыми.

Решится ли Кремль на войну против Европы?

Он также заявляет, что Россия в ответ на агрессивное поведение готова действовать зеркально в любых частях мирового океана. То есть он нивелирует морское перемирие и угрожает еще и здесь, пока танкеры его так называемого теневого флота то останавливают, то отпускают, то останавливают, то отпускают.

Ну, посмотрим. Очень хорошо, если он пойдет ва-банк. Просто с российским флотом не все так хорошо.

Я не знаю, тот "Кузнецов", который дымит, будет ли он выходить с самолетами, которые не взлетают, или "Москва" там всплывет. Но понятно, что на уровне флота он пока ничего противопоставить не может. Они просто пугают наших партнеров. Недаром там эти крейсеры сопровождают конвои.

Но посмотрим, рано или поздно россияне на 100% пойдут на эскалацию. Они пойдут либо сами, либо не будем забывать, что там может произойти что-то эксцессное со стороны исполнителя.

А здесь стоило бы вспомнить, что Россия – не единственная страна, которая вела реальные боевые действия в XX и XXI веках. И те страны, которым она угрожает, имеют по всему миру чуть больше опыта, чем Россия.

Поэтому на его месте я бы над этим задумался. Но опять же, мы понимаем: если перед тобой скачут печенеги, то ты же не будешь вспоминать, например, Фолклендские войны или успешные операции в Югославии, о которых он упоминает, что из-за этого фактически началась война с Россией. Непонятно, как это сюда относится.

Поэтому посмотрим. Мы вступаем в очень интересную фазу войны. На самом деле она тяжелая, но с точки зрения наблюдений она действительно интересна.

Мне кажется, мы приближаемся к точке максимальной эскалации не только между нами двумя. Я имею в виду с учетом зимы, ударов, с учетом того, что они начали наносить удары по мостам. Наш несчастный Киев вместе с Одессой находятся под постоянным давлением. Мы, насколько можем, там сопротивляемся.

Но что касается отношений с миром Путина, то и они тоже говорят, что мы где-то близки к точке максимальной эскалации. Это хорошо, потому что после максимальной эскалации наступает только деэскалация. Какой она будет и какова будет эта точка, мы все понимаем: осталось только ядерное оружие, которое пока еще на уровне угрозы не применено.

Сказать, что он может нанести по нам ядерный удар, пожалуй, когда-нибудь и может, насколько это возможно. Я все же думаю, что когда он дотянется до этой кнопки, кто-то из России все-таки опомнится и устранит Путина, потому что не все там так монолитно. И его приспешники понимают, к чему это приведет.

Что диктатор придумал насчет "новых" оккупированных территорий?

Путин также говорит, что будет поднимать уровень жизни "освобожденных", то есть оккупированных территорий, до российского. О чем он еще говорит, я не могу понять. Они сражаются на поле боя, бегут в рамках операции "Вивальди", сдаются в плен, а Путин говорит о каких-то "новых территориях".

У него свои карты, я же не знаю, что ему нарисовали. Они там на днях официально "взяли Лозовую", например. Видимо, хотят ее включить. Там правда, что до той Лозовой 100 км от линии фронта. Ну, это же так, если посмотреть на карты, а звучит хорошо. В это можно поверить.

Где на самом деле находится Лозовая, которую "захватили" оккупанты: смотрите на карте

Я вижу, что они делают. Вижу, как они искажают реальность, что все их отступления и все то, что происходит вокруг, они представляют как победу. Мы же понимаем, что видим не все.

С приходом "Драпатого" туман войны, мне кажется, все-таки рассеялся. "Вивальди" стала сюрпризом, но мы знаем, что там рядом "Азов" и что-то с Прокопенко, и что-то там говорят, есть хорошие новости из Доброполья в том направлении. Сегодня говорили, что есть очень неплохие новости относительно того участка фронта, где находится Гуляйполе.

То есть есть хорошие новости, но мы узнаем о них, когда их уже можно нанести на карту. А у него хорошие новости, видимо, остались от какого-то наступления Махна, что они стоят под Киевом, или Варшавская битва. Не знаю, иначе я не могу это никак интерпретировать.

Что касается "новых" территорий, которые они могут включить в конституцию, теоретически можно рассматривать вопрос о части оккупированной Харьковской области, ситуацию, связанную с Сумской областью. Я не знаю, как это можно провернуть, но опять-таки мы имеем дело с сумасшедшим, он просто может подписать документ, что часть Украины снова стала частью России.

Это как у них, знаете, меня больше всего веселит: у них Херсонская область включена в состав России без Херсона, а Запорожская – без Запорожья.

Искать здесь какое-то разумное объяснение не стоит, потому что они живут просто в тотальной лжи. И когда ты сталкиваешься с тем, как они лгут, это очень сильно изменилось, просто глаза на лоб лезут.

Это касается не только текущей ситуации. Вот я буквально за полчаса до этого закончил читать новый учебник истории "Новороссии". Извините, если бы я в свое время изучал историю Украины именно в тех же школах, где сейчас преподают историю "Новороссии", ты удивляешься, что, оказывается, так можно.

Вот объяснить, сказать, что это ложь, как-то и не скажешь. Просто сказать, что историю переписывают заново, тоже как-то и не скажешь. Просто вычеркивают из нее части и все. И появляется новая история.

Вот они там пишут, что была Сечь, потом была Новая Сечь, потом Новая Сечь закончилась, здесь три предложения, а потом они пишут, что пришла Россия и со степи, в которой ничего не было, начала восстанавливать "Новороссию". А где же была Сечь с казаками и людьми? Куда они в этот период делись? Ничего нет. Никто ничего не знает. Сразу Россия восстановила "Новороссию".

Примерно так же и вновь оккупированные территории, которые он оккупирует, не знаю, будет включать в состав России. Здесь сложно комментировать. Здесь клиническая история. Здесь нужен психиатр.

Каковы последствия удара по химзаводу в Подмосковье?

А вот реалистичная история – пока Путин выступает на Валдае, в Подмосковье, куда он эвакуировался из Сочи вместе со 120 участниками, горит Краснозаводский химзавод, выпускающий термобарические боевые части для "Шахедов", и сообщается о семи погибших. Когда проходил экономический форум, половина Санкт-Петербурга горела, а тут химический завод. У кого-то, как подозревают, лопнуло терпение слушать Путина?

Бывает, но это просто совпадение, я убежден. Не иначе.

С другой стороны, знаете, это же чудеса, но на самом деле это могло же случиться. Они же нормальные люди. Либо уехали, либо всех тех, кто остался, в России сложно назвать нормальными, поэтому они в значительной степени стерты об наши посадки.

Недаром там сейчас параллельно Третий армейский корпус выпустил видео, где Билецкий допрашивает этих россиян и он же им говорит, что в плен попадают уже специалисты, реально специалистов бросают в штурмы. Поэтому, возможно, кто-то с химзавода решил, что там слишком мала зарплата, и ушел на фронт за более высокой зарплатой.

Есть еще один пример, не такой взрывоопасный, но вот сегодня на глаза попала очень интересная информация: Россия может остаться без интернета, потому что у них оптоволоконные кабели изношены, и им неоткуда их заменить. То есть даже не из-за наших ударов, они могут просто выйти из строя, и значительная часть России останется без интернета, без ударов по дата-центрам.

О чем здесь еще можно говорить? Большая страна. Есть "Орешник", который никуда не попадает. Есть танк "Армата", который переделали в ПЗРК. Правда, этот танк никто не видел, кроме того, что он однажды где-то упал в лужу. Видимо, и ПЗРК будет устроен примерно так же.

То есть все это величие России – вот в этих взрывающихся химзаводах, о которых на самом деле никто не знает, почему они взрываются. Я тоже видел, что семь погибших, но, как я понимаю, там должно быть гораздо больше. Кроме того, там есть какие-то вопросы по поводу выброса. И по поводу какого-то ядовитого облака, возможно, не знаю. Надеюсь, что оно там облетит пол-Москвы.

Здесь уже как будет, так и будет. Семь тоже лучше, чем ноль в данном случае. Точно на семь человек меньше придет нас убивать.

Хорошо, если это произошло без нас, значит, никто из украинцев не подвергался риску быть там арестованным или задержанным. Или мы не израсходовали оружие.

Куда должна полететь украинская баллистика?

Зеленский заявил, что украинская тактическая баллистическая ракета была впервые успешно применена на фронте. Дальше – производство. А когда баллистика полетит на Москву, то это тоже, как я подозреваю, создаст уже не только фон, но и определенные последствия. Ну и что мы должны понимать об этом применении? Тактическая баллистика уже работает?

Ну давайте посмотрим. Эти разговоры о баллистике, они мне кажутся слишком болезненными для всех нас, будем надеяться, что мы узнаем, куда было направлено первое тактическое испытание нашего тактического баллистического оружия со стороны россиян. Что нам оттуда будут рассказывать, куда оно долетело.

У каждого свой набор, я думаю, непосредственно целей, которые, по нашему мнению, должны быть поражены, начиная с Крымского моста и заканчивая Мавзолеем, Кремлем или чем-то в этом роде.

Дай Бог, есть куда бить на любое расстояние, потому что первая баллистика, как я понимаю, должна лететь у нас на 300 километров. Поэтому я надеюсь, что мы нанесем удар по Приморско-Ахтарску, и даже если это испытание будет не очень точным и вместо аэродрома ракета упадет на дома пилотов, бомбивших Мариуполь, я не буду сожалеть и буду считать, что это успешное испытание.

Например, я думаю, что где-то еще там 300–400 тысяч мариупольцев будут думать так же, как и я. Поэтому это в любом случае хорошие новости, которые приближаются.

Все же хочется, повторюсь, услышать, чтобы такие хорошие новости об использовании, применении впервые нашего оружия все же исходили не от нашего президента, а сразу от нашего врага, который не будет знать, что так было.

Если вспомнить, если вы помните, когда у нас впервые появился HIMARS, а затем ATACMS, и россияне не могли понять, что это там за Storm Shadow, то анонсы приходили как-то с той стороны, когда происходило применение. Надеюсь, что здесь будет так же.

Я так понимаю, что это анонс, связанный с информацией о том, что основатель Firepoint – некий нападение якобы имело место. Возможно, это ответ на Валдай. Поэтому, скорее всего, это цепочка событий, связанных именно с этим.

В любом случае, если что-то сгорит в России от нашей ракеты, которая полетит, это замечательно. Мы же понимаем, что за один день, к сожалению, этой баллистики не будет, что, к сожалению, это ошибки всех наших лет независимости, нам приходится выгребать и наверстывать то, что могли бы не наверстывать.

Можем жаловаться каждый на себя. Это будет правильно. И понимать, что нужно двигаться дальше, делать пожертвования на Силы обороны, особенно в праздник с двойной силой в любом случае. И тогда баллистика будет летать быстрее и раньше.

Обречен ли Крымский мост?

Что касается Крымского моста, ему стоит готовиться?

Так, я думаю, в том числе. Вы знаете, я не большой сторонник Крымского моста, потому что он, кроме тотемных функций, никаких других не выполняет. Но это же не единственный мост, который действительно находится на территории России и который мы можем достать, который важен.

Есть очень прекрасные мосты через реку Дон, например, которые на сегодняшний день гораздо важнее Крымского моста, в том числе железнодорожные мосты, без которых будет очень сложно перебрасывать технику, например, на Запорожское направление, в Херсонскую область.

Ну и Крымский мост тоже важен, потому что он – это не только военная или какая-то гражданская история. С нашей стороны это мост, который стал причиной того, что мы потеряли Азовское море с точки зрения экологии в том виде, в каком оно было. И это абсолютный факт.

Поэтому в любом случае этот мост не заслуживает существования. Если в конце концов он рухнет, я не думаю, что кто-то в Украине расстроится. Я думаю, что мы можем спорить, нужно это делать или нет, но я знаю точно: когда он рухнет, мы все будем праздновать.

На самом деле он там не так уж и нормально подточен. Ведь туда не пускают транспорт весом более 10 тонн. 10 тонн – это даже не грузовик. Грузовики не ездят, разве что какие-то "Газели".

И это не потому, что они боятся, что мы там что-то взорвем. Они боятся, что он рухнет, потому что мы там как следует "подточили" его, и они нормально не смогли его отремонтировать. Поэтому есть все предпосылки для того, чтобы его снести, особенно сейчас.

Сейчас осень, период штормов. Это означает, что эти понтоны должен разносить шторм. Это очень сложные погодные условия. Поэтому для нас открывается поле маневра, возможно, не только с воздуха, но и с воды. Не забываем о наших БЭках, которые там находятся постоянно. Весна покажет, у кого какие мосты останутся. У нас мостов побольше, чем у россиян, я думаю. И не так легко сломать наши мосты даже в Киеве.