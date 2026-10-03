Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу проаналізував заяви Володимира Путіна на Валдаї, наслідки ударів по російських НПЗ, перспективи знищення Кримського мосту, а також перше застосування української тактичної балістики.

Крім того, Андрющенко пояснив, чому Кремль нервово реагує на тему Калінінграда, як Європа відповідає на російські гібридні загрози та що насправді стоїть за новими погрозами Москви, більше – читайте у матеріалі.

Як Путін бреше про наслідки ударів по Росії?

Путіну запропонували умови: Україні припиняти удари по російських НПЗ, а в обмін Росія нібито має припинити удари по "чутливих" для України об'єктах. Водночас він каже, що це виглядає безглуздо, і що вони лише 1% втратили ВВП від наших ударів по НПЗ. Наскільки очікувано, що їм не потрібно ніяке перемир'я і наскільки насправді сильно Путін втрачає від наших ударів?

Взагалі цікавий виступ насправді. З одного боку там набір оцих всіх його комічних фраз, тому що це дійсно насолода все це послухати. І більшість цього виступу, якщо скласти, це будуть такі "ядерні печеніги", "обманули-надули". Оце приблизно основний лейтмотив і танці навколо Калінінграда, тому що прям сильно навколо цього він концентрується.

Я не знаю, звідки йому це принесли. І це дуже цікаво, тому що дійсно, знову ж таки, окрім Калінінграда, згадки про постійні рухи, про постійні навчання в Балтійському морі.

Тобто якщо розібратись і спробувати принаймні розібрати цей виступ на певні складові, то вимальовується дуже цікава картина. По-перше, те, що зовнішні загрози. Наші балтійські партнери, очікувано, тому що вони одні з небагатьох, в кого вистачає на все це дійсно сили, наступили йому назустріч через всі ці розмови про Нарву, Калінінград, всі ці історії, звідки це власне і пішло, що вони будуть давати відсіч. Путін сприйняв це достатньо серйозно, це йому точно не сподобалось.

І от звідси знову ці погрози "Орєшніками" і незрозуміло чим, тому що він тут же каже, що ми то будемо бити ядеркою, то тут йому ставлять питання: "Так ви будете бити ядеркою?". Він каже: "Ні, ніколи".

А те, що вони ніколи не будуть нападати на країни Європейського Союзу, ми це чули про Крим. Тут дивне інше, що він жодного разу не сказав про НАТО в плані загроз.

Якщо ми переходимо до дизеля, навколо якого він будує цю промову, тому що тут пішли меседжі безпосередньо Трампу, то нам стає зрозуміло, що він хоче. Він хоче, щоб Росія випустила дизель на міжнародний ринок. Не тільки щоб ми зупинили удари по НПЗ, які начебто ніяк не впливають на російську економіку.

Він би вийшов це розповісти росіянам на заправках, якщо удари "ніяк" не впливають, що лише, буцімто, 1%.

Повна розмова з Андрющенком: дивіться відео

Так, бо він сказав: "Дизелька у нас є, але на світовому ринку її не буде". Оце що ви й кажете.

Насправді дизель в них є, але він не називає причину, що свого часу через дешевий бензин, це ситуація схожа зі Сполученими Штатами, основні користувачі мають бензинові машини, а бензину в них нема.

Якби зараз вони почнуть змінювати на дизель, дизелю не буде ще швидше, тому що ми його весь вбили на відміну від бензину. Тому тут дійсно це дуже чутливо.

Окрім того, окрім зупинки наших ударів по НПЗ, він хоче, щоб йому зняли санкції і не лише на нафту. Тому він назустріч дає такі натяки, що він готовий буде відкрити чорноморський коридор для нашого зерна.

Знову ж таки, це його забаганки, які демонструють, що все ж таки після запрошення на G20 з боку Трампа вони сподіваються відновити "дух Анкориджа" і що це якось вплине і на пом'якшення ситуації, тому що зима, можливо, в нас буде непроста, але на Росії вона легкою якось не обіцяє бути.

Це 100%, особливо в агросекторі, про який він взагалі, зверніть увагу, промовчав. А там просто тотальна криза, тотальне падіння.

По-перше, фактично реальна ціна скоротилась майже до нуля. От на сьогоднішній день в закупці зерно в них по 5 тисяч рублів.

Потім те, що ми бачимо, коли він каже: "Та у нас все гаразд, 1% всього ВВП впав", дуже яскраво Євген Істребін сьогодні постив графіки перевезення залізницею нафтопродуктів і вони падають майже теж до нуля. Це означає, що там точно не 1%, а набагато більше.

І, в принципі, нафтопереробку не те, щоб ми повністю зупинили, але ми їй точно не даємо відновитися, систематично повторюючи по колу по основних НПЗ всі ці удари.

Тому це він дійсно відчуває. Дійсно, він вже не такий сміливий, як би йому хотілося.

З одного боку, з іншого боку – "печеніги", "концтабори" і вся ця кінокомедія, яка не закінчується. Я переконаний, що він із Зеленським досі намагається якийсь челендж влаштувати, і думає, що його переможе. Поки він його ніде не перемагає.

Мені було цікаво послухати, тому що окрім маркерів самих, це ж все те, що він несе умовному там Віткоффу з Кушнером і всім, хто до нього приїжджає. Оце стислий переказ його півторагодинних розмов, з чого воно починається і чим закінчується. Це жах просто.

Чому Калінінград – слабке місце Москви?

Він знов згадав про Калінінград. Каже, що якщо буде прямий напад НАТО на Калінінград, то неминуче і негайно постане питання про застосування всіх озброєнь, які є у Росії. Скажіть, а це точно просто лякалка, чи вони розглядають певні опції? Як далеко може зайти їхня агресія зараз проти НАТО? Точніше, її розширення, тому що вона і так давно триває.

Гібридні атаки зростають і будуть зростати. Це однозначно. На щастя, НАТО починає реагувати. Навіть не НАТО, я би сказав, а держави безпосередньо Європейського Союзу, європейського континенту. Тому що НАТО поки що дійсно демонструє, вибачте, повну свою нездатність.

Є тут певні причини. Тут і персона Рютте, який би хороший він не був з точки зору взаємовідносин зі Сполученими Штатами. Тобто все це ускладнює, але Європа потрошки реагує, змінює кордони.

Дуже непогано реагують наші балтійські партнери. Їх дуже сильно підтримують скандинавські наші партнери. Тому тут йому нема що робити і він дуже цим розлючений.

Знову ж таки, в нас є ще британські партнери, які теж досі не наважуються остаточно заблокувати Ла-Манш для того, щоб там не проходили нафтові конвої в супроводі військових суден. Але всі дуже близькі до цього насправді. І так близькі не були ніколи.

Тому що це починає створювати проблеми не тільки пов'язані з економікою, це починає створювати проблеми не тільки пов'язані із зовнішньою безпекою, це починає створювати проблеми напряму пов'язані з внутрішньою безпекою.

Тут, з одного боку, безпека в плані безпеки, як в Німеччині знайдені дрони або закладена вибухівка, а попереду Франція, припустимо, це політична небезпека, це профінансовані росіянами ультраправі, які можуть прийти до влади і незрозуміло, що там далі буде, як буде розвиватися країна, тому що це може мати нищівні наслідки не тільки для окремих країн, а в принципі для Європейського Союзу разом.

Тому партнери наші європейські дуже серйозно до цього ставляться. І це дуже не подобається Путіну, звідки всі ці розмови про Калінінград, тому що Калінінград продовжує залишатися його слабкою ділянкою.

І я думаю, що це ж не таємниця, всі про це думають. Про це думають і європейські розвідки, про це має думати і російська розвідка. Про те, що принаймні у відповідь на гібридну атаку можна зробити гібридну атаку і просто заблокувати Калінінград, подивитись, як Росія буде з цим справлятися.

Вона з цим ніяк справлятися не може, тому що в них немає фізичного кордону і закритий повітряний простір.

Тому з боку наших європейських партнерів я би вже давно розпочав історію з якоюсь Калінінградською Народною Республікою. Використав би, умовно кажучи, наші РДК, які є громадянами Росії. І в принципі можна розгорнутися, подивитися, як Путін здатен реагувати на гібридні загрози.

Так от, його погрози "Орєшніками" по суті демонструють, що він же не готовий, коли йдуть атаки подібні на Росію. І це хороша новина, яку треба винести насамперед з цієї конференції і далі уважніше слідкувати за всіма подіями, які будуть розгортатись в Калінінграді. Висновки робити зарано, але події будуть дуже-дуже знакові.

Чи наважиться Кремль на війну проти Європи?

Він ще каже також, що Росія у відповідь на агресивну поведінку готова діяти дзеркально в будь-яких частинах світового океану. Тобто він нівелює морське перемир'я і погрожує ще й тут, допоки дійсно танкери його так званого тіньового флоту зупиняють, відпускають, зупиняють, відпускають.

Ну от подивимось. Дуже добре, якщо він піде ва-банк. Просто не так все добре з російським флотом.

Я не знаю, той "Кузнєцов", який димить, буде виходити чи що з літаками, які не злітають, або "Москва" там винирне. Але зрозуміло, що на рівні флоту він поки що нічого не може протиставити. Вони просто лякають наших партнерів. Недарма там ці крейсери супроводжують конвої.

Але подивимось, рано чи пізно росіяни 100% підуть на ескалацію. Вони підуть або самі, або не будемо забувати, що там якийсь ексцес виконавця може бути.

А тут би варто було б згадувати, що Росія не єдина країна, яка проводила реальні бойові дії в XX і XXI сторіччі. І ті країни, яким він погрожує, мають досвіду трішки більше за російський по всьому світу.

Тому я на його місці треба було б над цим задумуватись. Але знову ж таки, ми розуміємо: якщо перед тобою скачуть печеніги, то ти ж не будеш згадувати, наприклад, Фолклендські війни або успішні операції в Югославії, яку він згадує, що через це розпочалася фактично війна з Росією. Незрозуміло, як це сюди конектиться.

Тому подивимось. Ми заходимо в дуже цікаву фазу війни. Насправді вона важка, але з огляду спостережень вона дійсно цікава.

Мені здається, ми наближаємось от до точки максимальної ескалації не тільки між нами двома. Я маю на увазі з огляду зими, ударів, з огляду на те, що вони почали бити по мостах. Київ наш нещасний з Одесою під постійним просто пресингом. Ми наскільки можемо там огризаємось.

Але відносини зі світом Путіна, вони теж кажуть, що ми десь близько до точки максимальної ескалації. Це добре, тому що після максимальної ескалації лише наступає деескалація. От якою вона буде і якою буде точка, ми всі розуміємо: залишилась тільки ядерна зброя, яка ще десь на рівні погрози не застосована.

Сказати, що він може вдарити по нам ядерною зброєю, мабуть, що колись і може, наскільки це можливо. Я все ж таки думаю, що коли він дотягнеться до цієї кнопки, хтось з Росії все ж таки оговтається і знесе Путіна, тому що не все так монолітно там. І його посіпаки розуміють, що до чого.

Що диктатор вигадав щодо "нових" окупованих територій?

Путін також каже, що буде підіймати рівень життя "звільнених", тобто окупованих територій до російського. Про що це він ще говорить, я не можу зрозуміти. Вони ступають на полі бою, тікають в рамках операції "Вівальді" , здаються в полон, а Путін каже про якісь "нові території".

В нього свої карти, я ж не знаю, що йому намалювали. Вони там днями офіційно "взяли Лозову", наприклад. Мабуть, що хочуть її включити. Там правда, що 100 км до тої Лозової від лінії фронту. Ну, це ж таке, це якщо по картах подивитися, а звучить добре. Можна в це повірити.

Де насправді розашована Лозова, яку "захопили" окупанти: дивіться на карті

Я бачу, що вони роблять. Бачу, як вони перекручують реальність, що всі відступи їх і все те, що відбувається навколо, вони демонструють як перемогу. Ми ж розуміємо, що ми не все бачимо.

З приходом Драпатого все ж таки туман війни на користь, мені здається, пішов. "Вівальді" стала сюрпризом, але ми знаємо, що там поруч "Азов" і щось з Прокопенком, і щось там кажуть, є хороші новини з Добропілля в тому напрямку. Сьогодні казали, що є дуже непогані новини щодо тої ділянки фронту, де є Гуляйполе.

Тобто є хороші новини, але ми дізнаємось їх, коли вже можна намалювати на карті. А в нього хороші новини, мабуть, якогось з наступу Махна ще залишилось, що вони під Києвом стоять, або Варшавська битва. Не знаю, інакше я не можу це ніяк трактувати.

За "новими" територіями, які вони можуть включити в конституцію, теоретично можна розглядати питання частини окупованої Харківської області, ситуацію пов'язану з Сумською областю. Я не знаю, як це можна провернути, але знову ми з божевільним маємо справу, він просто може розписатися, що частина України стала знову частиною Росії.

Це як у них, знаєте, мене більш за все веселить: у них Херсонська область включена до складу Росії без Херсону, а Запорізька без Запоріжжя.

Шукати тут розумне якесь пояснення не варто, тому що вони живуть просто в тотальній брехні. І якщо ти стикаєшся з тим, як вони брешуть, воно дуже сильно змінилося, просто очі на лоб лізуть.

Це стосується не тільки поточного стану. От я буквально за півгодини до того закінчив читати новий підручник історії "Новоросії". Вибачте, якби я свого часу вчив історію України власне в тих самих школах, де зараз вчать історію "Новоросії", ти дивуєшся, що виявляється, так можна.

Оце викладати, сказати, що це брехня, ніби як і не скажеш. Просто сказати, що наново переписують історію, теж ніби і не скажеш. Просто викреслюють з неї частини і все. І з'являється нова історія.

От вони там пишуть, що була Січ, потім була Нова Січ, потім Нова Січ закінчилась, тут три речення, а потім вони пишуть, що прийшла Росія і зі степу, в якому нічого не було, почала відновлювати "Новоросію". А Січ де була з козаками і людьми? Вони от в цей період де поділися? Нема нічого. Ніхто нічого не знає. Одразу Росія відновила "Новоросію".

Отак приблизно і новоокуповані території, які він окупує, не знаю, буде включати до складу Росії. Тут складно коментувати. Тут клінічна історія. Тут треба психіатра.

Якими є наслідки удару по хімзаводу в Підмосков'ї?

А ось реалістична історія – поки Путін виступає на Валдаї, в Підмосков'ї, куди він евакуювався із Сочі і 120 учасників, горить Краснозаводський хімзавод, який випускає термобаричні бойові частини до "Шахедів" і повідомляється про сімох загиблих. Коли був економічний форум, пів Санкт Петербурга горіло, а тут хімзавод. Комусь увірвався терпець, підозрюють, слухати Путіна?

Буває, але це просто збіг, я переконаний. Не інакше.

З іншого боку, знаєте, це ж дива, але насправді це могло ж трапитися. Вони ж нормальні люди. Або поїхали, або всі ті, хто залишились, їх нормальними складно назвати в Росії, тому вони значною частиною стерті об наші посадки.

Недарма там зараз паралельно Третій армійський корпус випустив відео, де Білецький допитує оцих росіян і він же їм каже, що потрапляють в полон вже спеціалісти, реально спеціалістів кидають у штурми. Тому можливо там хтось з хімзаводу вирішив, що там замаленька заробітна плата, пішов на більшу заробітну плату на фронт.

Там є ще один приклад, який не такий вибуховий, але от сьогодні дуже цікава інформація потрапила на очі, тому що Росія може залишитися без інтернету, тому що в них оптоволоконні оці кабелі зношені, їм нема звідки їх замінювати. Тобто навіть не через наші удари, вони можуть просто ввалитися і значна частина Росії залишиться без інтернету, без ударів по дата-центрах.

Про що тут ще далі можна коментувати? Велика країна. Є "Орєшнік", який нікуди не потрапляє. Є танк "Армата", який переробили на ПЗРК. Правда, танка ніхто цього не бачив, окрім того, що він раз в калюжу десь впав. Мабуть, що і ПЗРК таке буде облаштоване.

Тобто вся ця велич Росії, вона от у вибухаючих оцих хімзаводах, які насправді ніхто не знає, чому вони вибухають. Я теж бачив, що сім загиблих, але я так розумію, там набагато більше має бути. Окрім того, там є якісь питання щодо викиду. І щодо якоїсь отруйної хмари, можливо, не знаю. Сподіваюсь, що вона там облетить пів Москви.

Тут уже як станеться, так станеться. Сім теж краще, аніж нуль в цьому випадку. То точно на сім людей менше прийде нас вбивати.

Добре, якщо це без нас трапилось, значить ніхто з українців не потрапляв під ризик бути там арештованим, затриманим. Або ми не витратили зброю.

Куди має полетіти українська балістика?

Зеленський заявив, що українська тактична балістична ракета була вперше успішно використана на фронті. Далі – виробництво. А коли балістика полетить на Москву, то це теж, я підозрюю, створить вже не тільки фон, а й певні наслідки. Ну і що маємо розуміти про ось це застосування? Тактична балістика вже працює?

Ну давайте подивимось. Ці розмови з балістикою, вони мені здається занадто болючі для всіх нас, будемо сподіватись, що ми дізнаємось, куди було перше тактичне випробовування нашої тактичної балістичної зброї з боку росіян. Що нам звідти будуть розповідати, куди воно долетіло.

У кожного свій набір, я думаю, безпосередньо цілей, які ми вважаємо, що мають бути вражені, починаючи з Кримського мосту, закінчуючи Мавзолеєм, Кремлем чи щось таке.

Дай Бог, є куди бити на будь-яку відстань, тому що перша балістика, я так розумію, кілометрів на 300 має в нас літати. Тому я сподіваюсь, що ми вдаримо по Приморсько-Ахтарську і навіть якщо це випробування таке, що воно буде не дуже точне і замість аеродрому воно впаде на будинки літунів, які бомбардували Маріуполь, я сумувати не буду і буду вважати, що це успішне випробування.

Наприклад, я думаю, що десь іще там 300 – 400 тисяч маріупольців будуть вважати зі мною так само. Тому це добрі новини в будь-якому випадку, що наближають.

Все ж таки хочеться, повторюсь, почути, щоб такі добрі новини щодо використання, застосування вперше нашої зброї все ж таки виходили не від нашого президента, а одразу виходили від нашого ворога, який буде не знати, що так було.

Якщо так згадувати, якщо пам'ятаєте, коли вперше в нас HIMARS опинився, потім ATACMS і росіяни не могли зрозуміти, що це там Storm Shadow, то анонси йшли якось з того боку, коли були застосування. Сподіваюсь, що тут так само.

Я так розумію, що це анонс, пов'язаний з інформацією, що на засновника Firepoint якийсь напад нібито був. Можливо, це відповідь на Валдай. Тому найімовірніше, що це низка подій, пов'язаних саме з цим.

В будь-якому випадку, якщо щось згорить на Росії від нашої ракети, яка полетить, це чудово. Ми ж розуміємо, що за один день, на жаль, тієї балістики не буде, що, на жаль, це помилки всіх наших років незалежності, нам доводиться вигрібати і наздоганяти те, що могли би не наздоганяти.

Можемо нарікати кожен на себе. Це буде правильно. І розуміти, що треба рухатись далі, донатити на Сили оборони, особливо на свято з подвійною силою в будь-якому випадку. І тоді балістика буде літати швидше і раніше.

Чи приречений Кримський міст?

Щодо Кримського мосту, йому приготуватись?

Так, я думаю, в тому числі. Ви знаєте, я невеликий прибічник Кримського мосту, тому що він не виконує окрім тотемних тотально функцій інших ніяких. Але це ж не єдиний міст, який дійсно на Росії ми можемо дістати, який важливий.

Є дуже прекрасні мости через річку Дон, наприклад, які набагато важливіші за Кримський міст на сьогоднішній день, у тому числі залізничні мости, без яких дуже складно буде перекидати техніку, наприклад, на Запорізький напрямок, на Херсонщину.

Ну і Кримський міст теж добре, тому що він – це не лише військова чи якась циввільна історія. З нашого боку це міст, який став причиною того, що ми втратили Азовське море з огляду екології в тому вигляді, в якому воно було. І це абсолютний факт.

Тому в будь-якому випадку цей міст не заслуговує на існування. Якщо врешті-решт він впаде, я не думаю, що хтось засмутиться в Україні. Я думаю, що ми можемо сперечатись, треба чи не треба це робити, але я знаю точно: коли він впаде, ми всі будемо святкувати.

Він не так там нормально підточений насправді. Вони ж не запускають туди транспорт вагою понад 10 тонн. 10 тонн – навіть не фура. Фури не їздять, якісь "Газелі" можливо.

І це не через те, що вони бояться, що ми там щось підірвемо. Вони бояться, що він рухне, тому що ми там нормально "підточили" і вони нормально не змогли його відремонтувати. Тому є всі застереження для того, щоб його гахнути, особливо зараз.

Зараз осінь, період штормів. Це означає, що оці понтони має розносити штормом. Це дуже складні погодні умови. Тому для нас відкривається поле маневру, можливо, не тільки з неба, а ще й з води. Не забуваємо про наші БЕКи, які там систематично. Весна покаже, в кого мости які залишаться. В нас мостів побільше, аніж у росіян, я думаю. І не так легко наші мости зламати навіть в Києві.