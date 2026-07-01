Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил "24 Каналу", что даже в словах Путина иногда проскальзывает "логика", которую стоит использовать против самой России.

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Что на самом деле означает заявление Путина?

Путин очень метко выразился. Мы говорим об этом уже пятый год: Россия сильна исключительно своими ресурсами, или ее просто нет. Чтобы принести мир на нашу землю и на землю Европы, нужно развалить российское государство, а ресурсное государство можно развалить, только уничтожая ресурсы. Именно на это и направлены удары по российским НПЗ,

– сказал Свитан.

По словам Свитана, после уничтожения ресурсов Российской Федерации – прежде всего нефтегазовой отрасли – путинский тезис "или мы сильны, или нас нет" в конечном итоге подтвердится сам собой, только в совершенно ином, для Кремля нежелательном смысле.

Свитан отметил, что эти тезисы нужно освещать, чтобы отразить их обратно россиянам и наглядно показать, каким именно путем Россия придет к собственному уничтожению.

"Давайте поддержим его в этом утверждении о распаде России или об отсутствии в будущем Российской Федерации как таковой", – подчеркнул Свитан.

Что будет с Россией, если она потеряет свои главные ресурсы: смотрите в видео