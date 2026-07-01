Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, що навіть у словах Путіна іноді трапляється "логіка", яку варто використовувати проти самої Росії.

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Що насправді означає заява Путіна?

Путін дуже влучно сказав. Ми говоримо про це вже п'ятий рік: Росія сильна виключно своїми ресурсами, або її просто немає. Щоб принести мир на нашу землю і на землю Європи, треба розвалити російську державу, а ресурсну державу можна розвалити лише знищуючи ресурси. Саме на це й спрямовані удари по російських НПЗ,

– сказав Світан.

За словами Світана, після знищення ресурсів Російської Федерації – насамперед нафтогазової галузі – путінська теза "або ми сильні, або нас немає" зрештою підтвердиться сама собою, тільки в зовсім іншому, для Кремля небажаному сенсі.

Світан зауважив, що ці тези треба висвітлювати, щоб повертати назад росіянам і наочно показувати, яким саме шляхом Росія прийде до власного знищення.

"Давайте підтримаємо його в цьому твердженні про розпад Росії або у відсутності в майбутньому Російської Федерації як такої", – наголосив Світан.

Що буде з Росією, якщо вона втратить свої головні ресурси: дивіться у відео