Мощные удары по нефтеперерабатывающим заводам России могут переломить ход войны уже осенью

Украина нанесла удар по московскому НПЗ, что может вызвать топливный кризис в столице. Параллельно Великобритания впервые физически остановила и конфисковала танкер теневого флота.

Глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук пояснил 24 Каналу, что осенью Россия может столкнуться с полным параличом бюджета.

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Может ли топливный кризис в РФ повлиять на позицию Путина?

После удара по московскому НПЗ запасов топлива в российской столице осталось менее чем на сутки, и Путин будет вынужден откачивать топливо из регионов в Москву, чтобы избежать протестов – но это порождает топливный кризис по всей стране и ставит под удар его имидж гаранта стабильности.

Россияне, которые раньше радовались ударам по Украине, теперь переживают – потому что понимают, что ответ будет болезненным. Президент Зеленский на вопрос журналистов у лавры ответил: "Увидите по телевидению" – и похоже, это уже происходит. Удар именно по Москве – в ответ на удар по Киеву – только усиливает неуверенность Путина и раздражение россиян,

– сказал Рыбачук.

Путин не может ответить с позиции силы – фронт трещит по швам, Крым превратился в изолированный остров, а теперь проблемы дошли до Москвы.

Российские элиты уже фактически требуют остановить войну, потому что еще один год таких испытаний режим не выдержит – и именно угроза личной власти Путина является самой сильной мотивацией для начала реальных переговоров. Эксперты все больше склоняются к тому, что осенью появятся предпосылки для переговоров.

Как санкции против теневого флота повлияют на экономику России?

Между тем Великобритания и G7 перекрывают экспорт нефти и газа из-за санкций против теневого флота – и если к этому присоединятся другие страны, российский ВПК может не выдержать.

Британские власти долго наблюдали, как подсанкционные танкеры беспрепятственно проходят через Ла-Манш, но на прошлой неделе впервые высадили спецназовцев на борт, арестовали экипаж и конфисковали танкер. Это беспрецедентный сигнал всем, кто обслуживает российский теневой флот,

– сказал Рыбачук.

"Вагнеровская охрана танкеров оказалась бессильной против британских боевых кораблей и вертолетов. По словам эксперта, россияне в панике – политики уже угрожают топить танкеры при захвате. Хотя это лишь слова, но они отпугивают потенциальных клиентов теневого флота, а конфискация судов и нефти создает для России все более серьезные проблемы с экспортом.

"Если соглашение Трампа с Ираном откроет Ормузский пролив, цены на нефть упадут еще больше. Поэтому осенью российский бюджет столкнется с колоссальными вызовами – и Путину придется определиться, потому что средств на продолжение войны просто физически не хватит", – подчеркнул аналитик.

Способна ли Россия выдержать еще год войны в условиях внутреннего кризиса: смотрите в видео

Что еще известно о взрывах в России?

Утром 16 июня Москва подверглась массированной атаке как минимум 35 дронов, которая длилась в течение двух часов и привела к пожару на крупнейшем НПЗ столицы. Военный эксперт Игорь Романенко отметил эффективность этой операции, ведь украинским беспилотникам удалось пробить самую мощную систему ПВО в России.

По мнению эксперта, помимо нанесения материального ущерба топливному сектору, такие удары имеют важный психологический эффект. Жители Москвы, которые ранее были менее вовлечены в боевые действия и находились под сильным влиянием пропаганды, теперь испытывают реальное морально-психологическое давление из-за приближения войны к их городу.