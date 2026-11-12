Ни один не избежал удара: Украина нанесла удар по 5 из 5 крупнейших НПЗ России
Силы обороны Украины нанесли удар по пяти крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам России. Они снабжали топливом российскую армию.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Какие крупнейшие НПЗ России оказались под ударами?
С 30 октября украинские удары на большие расстояния достигли сразу пяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Речь идет об Омском, Киришском, Рязанском, Нижегородском и Ярославском НПЗ. Кроме того, под ударом оказались Новокуйбышевский и Саратовский заводы.
Текст має відповідати оригінальному повідомленню без додавання нових подробиць. Он расположен примерно в 2,5 тысячи километров от украинской границы и является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием России. Завод способен перерабатывать более 21 миллиона тонн нефти в год. Также он имеет один из самых высоких показателей глубины переработки нефти в России – около 99%. После удара на предприятии вспыхнул пожар.
В ночь на 9 ноября Силы обороны нанесли удар по предприятию "Кинеф" ("Киришинефтеоргсинтез") в Ленинградской области. Его мощность составляет около 20 миллионов тонн нефти в год, а доля в общем объеме нефтепереработки России превышает 6%.
Завод производит различные нефтепродукты, в частности топливо для российской армии. В результате атаки повреждения получили установка первичной переработки нефти, установка атмосферной трубчатой переработки и две установки охлаждения.
Еще ранее, 7 ноября, украинские военные нанесли удар по Саратовскому НПЗ. Предприятие может перерабатывать около 7 миллионов тонн нефти в год и также обеспечивает потребности российского военно-промышленного комплекса и армии.
На заводе были повреждены единственная установка первичной переработки нефти АВТ-6, две установки очистки топлива, трубопроводы и резервуар объемом 10 тысяч кубометров. В нем возник пожар, а работу предприятия остановили.
В Генштабе подчеркнули, что удары по установкам первичной переработки сокращают производство топлива для российской армии и уменьшают доходы, за счет которых Кремль финансирует войну против Украины.
Напомним, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам дают кумулятивный эффект: совокупные потери сил противника уже превышают 40%. Как рассказал в эфире 24 Канала военный эксперт Игорь Романенко, изменилась и тактика атак: если раньше дроны запускали поодиночке, то теперь на один объект направляют группы из 10–15 беспилотников с боевыми частями весом около 90 килограммов.
Благодаря новым технологиям операторы могут управлять каждым дроном отдельно и перенаправлять его на другие важные объекты предприятия, если часть беспилотников уже поразила цель. Такие удары влияют не только на топливную инфраструктуру, но и на экономику и моральный дух России, где вновь фиксируется дефицит бензина.