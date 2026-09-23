"Наши жизни дороже": Зеленский ответил на обвинения Трампа в отношении цен на дизель

В последние недели администрация Трампа обвиняла Украину в росте цен на дизельное топливо в мире. СМИ писали, что президент США попросил Владимира Зеленского не наносить удары по российским НПЗ.

Впрочем, во время переговоров с Зеленским в Нью-Йорке Трамп не поднимал вопрос о ценах на энергоносители. Об этом украинский президент рассказал в интервью The Washington Post.

Как Зеленский реагирует на упреки Трампа?

Зеленский отметил, что президент США не высказывал никаких просьб к Украине прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам России в одностороннем порядке.

Он подчеркнул, что если Россия совершает атаку на Украину, Киев будет отвечать, в частности, ударами по нефтеперерабатывающим предприятиям и производству дизельного топлива.

Мы не доноры, особенно в отношении Путина… Я не хочу играть в игры. Он совершает атаку – мы отвечаем,

– пояснил президент.

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В интервью Зеленский заявил, что Путин понимает только силу.

По его словам, жизнь украинцев важнее цены на энергоносители.

Кроме того, политик связал значительный рост цен с проблемами поставок через Ормузский пролив.

Отметим, что до этого года Россия была одним из крупнейших экспортеров дизельного топлива в мире – в 2025 году на ее долю приходилось 11% мирового экспорта.

Однако украинские удары в этом году существенно сократили производство.

В ответ Москва запретила большую часть экспорта дизельного топлива, чтобы сохранить запасы для внутреннего рынка.

На рынках также опасаются, что собственные ограничения на экспорт могут ввести другие большие производители, в частности США и Китай.

Высокие цены на энергоносители, особенно на дизельное топливо, стали одной из главных тем на Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Украину и Россию договориться о моратории на удары по нефтяной инфраструктуре, а также обеспечить возможность беспрепятственного экспорта зерна через Черное море.

В США цены на дизельное топливо достигли нового рекорда. Средняя цена галлона дизеля во вторник составила 6,53 доллара – почти на доллар больше, чем месяц назад.

Напомним, что в Кремле назвали идею энергетического перемирия "хорошей", но выдвинули свои условия. Москва требует отменить международные санкции и гарантировать безопасность российских танкеров.