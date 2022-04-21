Удары по Николаеву и критическая ситуация в Херсонской области: как прошла ночь в регионах
Ночью враг накрыл обстрелами Николаев. В Луганской области идут тяжелые бои, а в Херсонской области – критическая ситуация из-за постоянных взрывов и уничтоженной инфраструктуры.
О ситуации в ночь с 20 на 21 апреля рассказали в Офисе Президента. Подробности читайте в материале 24 канала.
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Днепропетровщина
В Днепропетровской области звучали сигналы воздушной тревоги. Враг обстреливал из "Ураганов" пригород города Зеленодольска. По сообщению властей, пострадавших нет.
Харьковская область
В Харьковской области уменьшилось количество обстрелов. На Изюмском направлении проходят активные бои.
Луганщина
В этом регионе очень сложная ситуация. Населённые пункты находятся под постоянным вражеским огнем. Жесткие позиционные бои продолжаются в Попасной и Рубежном. Сильно разрушено обстрелами, как Рубежное, так и Новодружеск.
Донецкая область
В Донецкой области обстреливают всю линию разграничения. Под утро враги активизировались недалеко от Марьинки и Новомихайловки.
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Херсонская область
Область из-за оккупации находится в критической ситуации. Взрывы и обстрелы – во всех районах, инфраструктура – сильно уничтожена. Невозможно узнать количество раненых и погибших гражданских лиц, ведь часть региона – под российскими военными.
Николаевщина
Вечером по Николаеву враг нанес ракетные удары. По предварительной информации, погиб один человек, еще 2 получили ранения. На других территориях области – ситуация контролируемая.
В каких регионах ночь прошла спокойно:
- на Волыни,
- на Закарпатье,
- на Ровенщине,
- Кировоградщине,
- в Ивано-Франковской,
- Хмельницкий,
- Черновицкой,
- Львовской,
- Одесской,
- Запорожский,
- Винницкой,
- Тернопольской областях,
- в Киевской области,
- Полтавщине,
- Житомирщине,
- Черкасской области,
- Сумской области,
- Черновицкой области.
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