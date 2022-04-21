Удары по Николаеву и критическая ситуация в Херсонской области: как прошла ночь в регионах

Ночью враг накрыл обстрелами Николаев. В Луганской области идут тяжелые бои, а в Херсонской области – критическая ситуация из-за постоянных взрывов и уничтоженной инфраструктуры.

О ситуации в ночь с 20 на 21 апреля рассказали в Офисе Президента. Подробности читайте в материале 24 канала.

Между тем Почти 21 000 тысяч убитых оккупантов и много уничтоженной техники: свежие потери врага

Днепропетровщина

В Днепропетровской области звучали сигналы воздушной тревоги. Враг обстреливал из "Ураганов" пригород города Зеленодольска. По сообщению властей, пострадавших нет.

Харьковская область

В Харьковской области уменьшилось количество обстрелов. На Изюмском направлении проходят активные бои.

Луганщина

В этом регионе очень сложная ситуация. Населённые пункты находятся под постоянным вражеским огнем. Жесткие позиционные бои продолжаются в Попасной и Рубежном. Сильно разрушено обстрелами, как Рубежное, так и Новодружеск.

Донецкая область

В Донецкой области обстреливают всю линию разграничения. Под утро враги активизировались недалеко от Марьинки и Новомихайловки.

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Херсонская область

Область из-за оккупации находится в критической ситуации. Взрывы и обстрелы – во всех районах, инфраструктура – сильно уничтожена. Невозможно узнать количество раненых и погибших гражданских лиц, ведь часть региона – под российскими военными.

Николаевщина

Вечером по Николаеву враг нанес ракетные удары. По предварительной информации, погиб один человек, еще 2 получили ранения. На других территориях области – ситуация контролируемая.

В каких регионах ночь прошла спокойно:

на Волыни,

на Закарпатье,

на Ровенщине,

Кировоградщине,

в Ивано-Франковской,

Хмельницкий,

Черновицкой,

Львовской,

Одесской,

Запорожский,

Винницкой,

Тернопольской областях,

в Киевской области,

Полтавщине,

Житомирщине,

Черкасской области,

Сумской области,

Черновицкой области.

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