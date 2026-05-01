Важнее, чем НПЗ: военный эксперт назвал слабое место России, которое надо атаковать больше всего

В апреле 2026 года Украина достигла максимальных показателей по количеству ударов по российским НПЗ. Западные СМИ сообщают о по меньшей мере 21 ударе, который существенно сократил объемы переработки нефти, но у Кремля есть еще одно слабое место.

Как отметил 24 Каналу военный эксперт Павел Нарожный, уничтожение НПЗ действительно является важным, но не ключевым фактором для завершения войны. Он кардинально не изменит ход событий.

Смотрите также Туапсе окутал густой черный дым: появились апокалиптические кадры после атаки на НПЗ

Какое слабое место есть у россиян?

Украина наносит регулярные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Например, по НПЗ в Туапсе уже было несколько попаданий. Он относится к одним из крупнейших в России. Так же можно сказать о Пермском НПЗ. Но здесь есть еще один важный фактор.

"В основном выгорают резервуары. Это такие емкости, в которые накачивают нефть, теперь ее подожгли и она красиво горит. В этот момент НПЗ не работает, возможно, ограничена отгрузка нефти, но сами резервуары относительно дешевые и довольно быстро восстанавливаются. На нефтепроводе включают помпу и она снова его накачивает", – объяснил Павел Нарожный.

Вниманию! Большой нефтеперерабатывающий завод атаковали уже 4 раза в течение апреля. Возникли серьезные пожары, которые долго не могли потушить. В городе был блэкаут, интернет не работал. Такие удары существенно уменьшают финансовые возможности россиян.

Также не надо забывать, что кроме резервуаров, под ударом также находился сам нефтезавод и порт. Именно на это надо обратить особое внимание.

"На самом деле порт даже важнее, чем сам НПЗ. Ведь остановить отгрузку, повредить инфраструктуру – это гораздо серьезнее", – подчеркнул военный эксперт.

Он пояснил, что во время остановки работы НПЗ россияне действительно теряют доходы от переработки нефти, но они продолжают ее экспортировать. Учитывая то, что сейчас цена нефти держится на уровне 100 – 120 долларов за баррель, они все равно получают свои сверхприбыли. То есть, все равно зарабатывают деньги.

Также есть давление на российский агросектор. Это огромная статья экспорта, особенно тогда, когда происходит посевная. Сегодня идет очень много аграрных работ, а именно аграрии – большие потребители дизеля. Кроме того, большим потребителем является армия. Она требует значительного количества нефтепродуктов.

"То есть, это удар, который довольно серьезно давит и на экономику, и на армию. Но сказать, что это полностью может остановить их военную машину – нет", – подчеркнул Павел Нарожный.

Удары по НПЗ имеют еще один серьезный эффект

Стоит напомнить о еще одном важном для Владимира Путина факторе – пропагандистском. В России сейчас диктатура, а это значит, что у власти должен быть человек, которого все боятся, который легко может уничтожить своих оппонентов. Основой власти диктатора является страх перед ним.

А что сейчас видят россияне? Они видят, что "большой" Путин не может остановить “маленькую” Украину, которая сжигает его НПЗ. Это еще более мощный удар, чем экономический и военный,

– сказал военный эксперт.

Интересно, что Владимир Путин назвал удары по НПЗ "терроризмом" и жаловался, что Украина якобы бьет по гражданской инфраструктуре. Впрочем, по словам диктатора, последствия якобы не являются серьезными.

Как Украине удалось увеличить количество атак?

Прежде всего стоит сказать о том, что в последние месяцы Силы обороны системно работают над уничтожением средств ПВО врага. Мы поражаем их ЗРК "Бук", "Панцирь", системы С-400. Кроме того, враг сделал очень неправильную ставку.

Украина делает ставку на дроны-перехватчики, на малую авиацию, на тактическую авиацию, самолеты типа МиГ-29, F-16. А враг для защиты своих стратегических объектов сделал ставку на ЗРК малого радиуса действия, в частности это "Панцири",

– добавил военный эксперт.

Россияне не успевают производить необходимое количество ракет и восстанавливать системы, которые мы уничтожаем. То есть, другими словами, им нечем сбивать наши средства.

Кроме того, Украина наращивает производство дронов. Так получилась ситуация, когда средств защиты меньше, а дронов больше. Ее результаты сегодня мы видим.

Какие удары нанесли Силы обороны по России?

В ночь на 1 мая под атакой находились нефтеперерабатывающий завод в Туапсе и морской терминал в Краснодарском крае. Заметим, что мощность НПЗ составляет 12 миллионов тонн нефти, а терминал является важным логистическим узлом, который обеспечивает экспорт.

Перед тем украинские военные ударили по НПЗ в Орзке. Его также привлекали для обеспечения российской армии. Мощность завода достигает 6,6 миллиона тонн сырья. Кроме того, в Воронежской области поразили вертолеты Ми-28 и Ми-17.

Также дроны вывели из строя НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", там возник пожар. Известно, что этот завод является одним из крупнейших, он обеспечивает нефтью военные и гражданские нужды. Кроме этого, горела диспетчерская станция "Пермь", которая обеспечивает поставки нефти на НПЗ.